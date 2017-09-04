В Праге вспоминают православного епископа Горазда, расстрелянного 75 лет назад нацистами

Священник римско-католической церкви Матей Павлик (1879–1942) перешел в 1924 г. в православие и, приняв имя Горазд, стал одним из главных инициаторов создания православной церкви Чехословакии и ее предстоятелем. В 1929 г. он при поддержке Сербской православной церкви создал Чешскую православную епархию, которая также была официально признана Чехословацким государством.

В 1961 г. епископа Богемского Горазда провозгласила новомучеником Сербская православная церковь, а в 1987 г. — православная церковь Чешских земель и Словакии.

В стенах храма свв. Кирилла и Мефодия на Рессловой улице Праги скрывались парашютисты, осуществившие успешное покушение на рейхспротектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха.

Первыми жертвами «гейдрихиады» стали те, кто прятал парашютистов в православном соборе, – церковный староста Ян Зонневенд, капеллан Владимир Петршек и священник Вацлав Чикл.

Епископ Горазд, который во время принятия решения предоставлении убежища парашютистам отсутствовал в Праге, узнал о том, что они скрываются в крипте, лишь 11 июня. Попытка перевести бойцов Сопротивления в другое место не удалась. 18 июня 1942 г. бойцы Сопротивления погибли в бою с эсесовцами.

Епископ Горазд заявил, что готов разделить наказание, которое понесут его клирики. 25 июня 1942 г. он был арестован в своем доме под Прагой, в Горних Почерницах, и перевезен во дворец Печека, где располагалось пражское гестапо. 3 сентября епископу, священникам и старосте был вынесен смертный приговор.

4 сентября 1942 г. епископ Горазд, Ян Зонневенд и Вацлав Чикл были расстреляны на стрельбище в Кобылисах. Днем позже был казнен Владимир Петршек.

Останки отца Горазда не были найдены, и его мемориалом служит храм свв. Кирилла и Мефодия на Рессловой улице в Праге.