В Праге проходит «Мене Текел» - фестиваль против тоталитаризма

В рамках мероприятия пройдет ряд тематических выставок, в среду будет показан польский спектакль «Ложка счастья». На суд зрителей будет представлено несколько художественных фильмов, например историческая драма «Жена смотрителя зоопарка». В десятый раз пройдет реконструкция одного из политических судебных процессов, на этот раз речь пойдет о деле, получившем название Кучера и Ко.

«В юбилейном году «судьбоносных восьмерок», когда наша республика празднует целый ряд годовщин, мы хотим привлечь внимание к тем героям, которые стали жертвами тоталитаризма. Я считаю, что их завет и сегодня не потерял своего значения, и над ним стоит серьезно задуматься. Во-первых, надо помнить, что в этой стране жили люди, готовые ради идеалов пожертвовать самым ценным, что у них было – свое здоровьем, свободой и даже жизнью. У меня в последнее время, к сожалению, складывается такое ощущение, что наше общество превратилось в храм консьюмеризма, и уже мало кто готов с открытым сердцем пожертвовать чем-то личным ради других», - рассказал в интервью «Радио Прага» Ян Ржержиха, организатор фестиваля «Мене Текел».

Каковы причины такой перемены? По мнению Ржержихи, виной тому - атеистическое воспитание двух, трех поколений, живших при социализме, потеря моральных ценностей, ориентация общества на материальный достаток.

«Когда человек живет в достатке, он обычно перестает ценить его, не осознавая, что мог бы потерять все. Так и со свободой: когда ее много, то люди, в итоге, перестают дорожить даже ею», - считает Ян Ржержиха.

«Мы ежегодно приглашаем на наш фестиваль зарубежных гостей. Это очень важно для того, чтобы не забывать, что мы не одни в нашем стремлении, ни в Европе, ни в мире. Мы зависимы друг от друга. В прошлые годы к нам приезжали представители из стран Балтии, в этом году принимают участие гости из Польши. Очень важно не терять связь с этими народами и не дать никому возможность извне разорвать эту европейскую общность».

В рамках «Мене Текел» ежегодно проходит семинар, на котором студенты-юристы вместе со специалистами из области права проводят реконструкцию одного из громких политических процессов 1950-х годов.

«В этом году мы вспоминаем такую выдающуюся личность как Томаша Седлачека, который испытал на себе все ужасы Второй мировой войны: по так называемому «балканскому пути» он попал во Францию, оттуда - в Англию, где обучился военному делу и стал парашютистом, в СССР помогал армейскому генералу Гелиодору Пике формировать чехословацкий полк. Седлачек принимал участие в самых тяжелых боях под Дуклой, то есть в сражениях, которые приравнивались к самоубийству, был свидетелем Словацкого национального восстания. После войны он стал преподавателем Высшего военного училища, а после прихода коммунистов стал жертвой сфабрикованного политического процесса. Изначально его хотели приговорить к смертной казни, как и его соратника Йозефа Кучеру. В итоге Седлачек получил пожизненный срок, а свободу вновь обрел лишь после объявления большой амнистии в 1960-е гг. Он выдержал все испытания, остался несгибаемым, а потом работал вплоть до 1990 года и даже принял участие в первых фестивалях «Мене Текел». В этом году Томаш Седлачек отпраздновал бы 100летний юбилей», - рассказал «Радио Прага» Ян Ржержиха.