В погоне за наукой...

«Мир изменился. Ничего, к чему вы привыкли, не работает. Ни Интернет, ни телевидение, ни радио… Ты и твоя команда должны найти причину этого хаоса! Работайте по примеру лучших ученых мира. Проявите свои знания, смекалку, интеллект, сотрудничайте и делайте открытия!» - так звучит задание логической игры «Декодер», которую можно прийти поиграть всем классом в здание Академии наук.

«Надо было понять, что за числа в треугольнике, а потом их перевернуть, найти их на кубе, и вписать в углы матрицы», - объясняет одно из целой серии заданий восьмилетний мальчуган из Праги. Команда, которая решает все задания в течение 50 минут, находит нужные ключи, а значит и выход из игровой комнаты.

Рядом с очередью за «Декодером» толпятся дети постарше.

«В физике мы сейчас проходим оптику, и поэтому пришли посмотреть презентацию супер мощных лазеров», - говорит Яна из Праги.

Двоечница в первых рядах науки

Анна Фучикова – физик, член Академии наук, один из ведущих специалистов страны по нанокристаллам, может подтвердить, насколько важно знакомить детей с наукой с малых лет.

«В школе у меня были ужасные оценки, я была круглой двоечницей. У меня диагностировали дислексию, дисграфию, дизортографию, иными словами, я не читаю вслух, как следует, не умею писать, и многие другие вещи у меня тоже плохо получаются. Тем не менее, мой путь к науке проложен книгами, как только я освоила чтение «про себя», от книг меня уже было не оторвать», - рассказывает лауреат ряда научных премий, подчеркивая при этом, что наука открыта всем, не только отличникам.

На фестивале поражает необыкновенная пестрота представленных научных дисциплин. Почему ежегодно в стране делается такой акцент именно на презентацию научных достижений?

«Если бы я был циником, я бы сказал: налогоплательщикам важно знать, куда уходят их деньги. Но я не хочу быть циником, и считаю, что это мы, ученые, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы показать молодым людям, что наука – это прекрасная дисциплина и ей стоит посвятить жизнь. Нам нужны молодые энтузиасты, свежие мозги, люди с запалом. Если бы они перестали ходить в наши лаборатории и перестали интересоваться наукой, это было бы ужасно», - говорит эволюционный биолог Ярослав Флегр, мировой специалист по изучению токсоплазмоза.

«Эти взлеты и падения, адреналин на пути к открытию чего – либо, это и есть то самое прекрасное в карьере ученого. Я не могу себе представить более интересной профессии», - заключает Флегр.