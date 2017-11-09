В погоне за наукой...

Искусственная интеллигенция, робототехника, нанотехнология… На этой неделе в стране проходит крупнейший Фестиваль науки и техники. Студентам и общественности открыты двери лучших исследовательских институтов страны, лазерных центров, математических и химических лабораторий, проходят сотни лекций, воркшопов, подготовлены логические игры для детей.
«Мир изменился. Ничего, к чему вы привыкли, не работает. Ни Интернет, ни телевидение, ни радио… Ты и твоя команда должны найти причину этого хаоса! Работайте по примеру лучших ученых мира. Проявите свои знания, смекалку, интеллект, сотрудничайте и делайте открытия!» - так звучит задание логической игры «Декодер», которую можно прийти поиграть всем классом в здание Академии наук.
«Надо было понять, что за числа в треугольнике, а потом их перевернуть, найти их на кубе, и вписать в углы матрицы», - объясняет одно из целой серии заданий восьмилетний мальчуган из Праги. Команда, которая решает все задания в течение 50 минут, находит нужные ключи, а значит и выход из игровой комнаты.
Рядом с очередью за «Декодером» толпятся дети постарше.
«В физике мы сейчас проходим оптику, и поэтому пришли посмотреть презентацию супер мощных лазеров», - говорит Яна из Праги.
Анна Фучикова – физик, член Академии наук, один из ведущих специалистов страны по нанокристаллам, может подтвердить, насколько важно знакомить детей с наукой с малых лет.
«В школе у меня были ужасные оценки, я была круглой двоечницей. У меня диагностировали дислексию, дисграфию, дизортографию, иными словами, я не читаю вслух, как следует, не умею писать, и многие другие вещи у меня тоже плохо получаются. Тем не менее, мой путь к науке проложен книгами, как только я освоила чтение «про себя», от книг меня уже было не оторвать», - рассказывает лауреат ряда научных премий, подчеркивая при этом, что наука открыта всем, не только отличникам.
На фестивале поражает необыкновенная пестрота представленных научных дисциплин. Почему ежегодно в стране делается такой акцент именно на презентацию научных достижений?
«Если бы я был циником, я бы сказал: налогоплательщикам важно знать, куда уходят их деньги. Но я не хочу быть циником, и считаю, что это мы, ученые, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы показать молодым людям, что наука – это прекрасная дисциплина и ей стоит посвятить жизнь. Нам нужны молодые энтузиасты, свежие мозги, люди с запалом. Если бы они перестали ходить в наши лаборатории и перестали интересоваться наукой, это было бы ужасно», - говорит эволюционный биолог Ярослав Флегр, мировой специалист по изучению токсоплазмоза.
«Эти взлеты и падения, адреналин на пути к открытию чего – либо, это и есть то самое прекрасное в карьере ученого. Я не могу себе представить более интересной профессии», - заключает Флегр.