«Когда три года назад в Афганистане мы за один день потеряли пять чешских военнослужащих, горожане совершенно спонтанно начали зажигать свечи у здания Генерального штаба. Там находится памятник павшим во время Второй мировой войны. Тогда-то мы реально и осознали, что в стране нет памятника солдатам, павшим во время несения службы в рядах именно Армии Чешской Республики», - комментирует директор Комитета по делам военных ветеранов Минобороны Чехии Эдуард Стеглик.

Сегодня в списке скорби, который ведется с 1991 года, более 20 имен солдат, погибших во время службы в рамках миротворческих миссий за пределами своей страны, а также 7 фамилий тех, чья жизнь оборвалась при несении службы непосредственно в Чехии. Чешские военнослужащие гибли не только в Афганистане, но также во время миссий в Ираке, в Саудовской Аравии, а также на территории бывшей Югославии.

Министерство обороны Чехии предоставляет помощь семьям погибших военнослужащих, а также и здравствующим ветеранам, как периода Второй мировой войны, так и современным.

В настоящее время, по данным Комитета по делам военных ветеранов Министерства обороны, в Чехии живет порядка 500 граждан, прошедших боями Второй мировой войны и около 13 тысяч ветеранов заграничных миссий. В позапрошлом году ведомство разработало новую концепцию оказания помощи бывшим военнослужащим. Одним из важнейших аспектов является помощь при трудоустройстве. Места бывшим военным профессионалам, например, предлагает столичная медицинская спасательная служба. После прохождения трехмесячного курсов по переподготовке бывшие солдаты, например, могут стать водителями машин неотложной помощи.

«Солдаты привыкли к режиму, что для нас большая выгода. Мы будем работать вместе с людьми, привыкшими к строгой дисциплине, что у нас необходимо. Бывшие солдаты также физически весьма крепкие люди, что нам очень нужно. Не на последнем месте в нашей сфере находится и владение приемами самообороны. И этот вид профессиональной подготовки бывших военных у нас востребован. Бывшие солдаты могут стать инструкторами, которые потом будут обучать наших гражданских сотрудников», - говорит Петр Колоух, директор пражской Медицинской спасательной службы.