В ожидании Рождества: мини-пивоварни изощряются, как могут

Эва Туречкова
22-12-2017
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Несмотря на то, что потребление стандартного разливного пива в Чехии уменьшается, в случае специальных сортов пенного напитка наблюдается обратная картина, особенно перед Рождеством.

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Фото: ЧТ24Фото: ЧТ24 Самое сильное пиво на территории страны в преддверье рождественских праздников варят в мини-пивоварне в Добржанах – сорт называется Святой Вит, и на чешской шкале крепости хмельных напитков он получил отметку «23»: в нем содержится 10,5 процента алкоголя. Высокое содержание алкоголя и повышенная плотность характерны для всех специальных сортов пив. Они согревают, и их однозначно пьют не для того, чтобы утолить жажду.

«Мы на период адвента варим специальное пиво с имбирем – это, можно сказать, медикамент. Оно у нас уходит в течение месяца», - говорит Норберт Плх, владелец мини-пивоварни «Под Липоу», расположенной в деревне Кишице в Плзеньском крае.

Петр Петружалек, Фото: Архив мини-пивоварни «Modrá hvězda»Петр Петружалек, Фото: Архив мини-пивоварни «Modrá hvězda» Специальные сорта пенного напитка пробуют обычно знатоки, но ярлык «рождественский» манит и менее сведущих гостей пивных ресторанов.

Чан мини-пивоварни «Синяя звезда» (Modrá hvězda) в Добржанах находится прямо в ресторане. Круглый год здесь предлагают специальный сорт пива в стиле Black IPA, который пахнет цитрусами, сварен он на американском хмеле. Однако перед Рождеством ингредиенты несколько меняются. «В предрождественское время мы усовершенствовали рецептуру. В пиво теперь добавляем также корицу и бадьян, так что вкус и аромат этого напитка напоминают пряник. Это самое настоящее рождественское пиво», - говорит пивовар «Синей звезды» Петр Петружалек.

«Пуркмистр», Фото: Архив мини-пивоварни «Пуркмистр»«Пуркмистр», Фото: Архив мини-пивоварни «Пуркмистр» Кроме этого мини-пивоварня во время праздников предлагает еще и крепкое, темное, ванильное, шоколадное или вишневое пиво. По словам пивовара, спрос на необычные сорта растет из года в год.

Похожий опыт у владельцев плзеньской мини-пивоварни «Пуркмистр».

«В этой мини-пивоварне объемом 500 литров варится «Адвентный бок» - это крепкое, полутемное пиво, во вкусе которого однозначно прослеживается карамель», - знакомит «Чешское радио» со своей продукцией Петр Мич, менеджер «Пуркмистра».

В меню временно включен и «Венский специал», по чешским меркам крепость этого пива равна 14 единицам – он содержит 5,9 процента алкоголя. «У этого пива янтарно-медный оттенок, оно очень густое, и в нем прекрасно сочетается солодовость и сладость. На здоровье, дай Бог счастья!»

Эва Туречкова
22-12-2017
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