В Москве проходит выставка детских рисунков, организованная Памятником Лидице

Изначально сугубо чешская выставка приобрела международный характер в 1973 году, став одной из самых крупных и старейших выставок детского художественного творчества не только в Европе, но и в мире. Выставку и конкурс ей предшествующий ежегодно организует Памятник Лидице, Министерство культуры Чешской Республики, Министерство образования ЧР, МИД Чехии и ЮНЕСКО. 2017 год был объявлен ООН Международным годом устойчивого туризма в интересах развития, а потому юбилейный 45-й конкурс посвящен теме Путешествия. На этот раз участие в конкурсе приняло 25.690 ребят из 83 стран. Жюри, состоящее из художников и учителей, отметило работы 1289 юных мастеров. В начале октября масштабная выставка лучших работ отправилась в Москву. Подробнее о ней рассказывает куратор и глава Лидицкой галереи Ивона Касалицка:

«Выставка, которая в настоящее время проходит в Российской государственной детской библиотеке в Москве, представляет лучшие детские работы, которые получили оценку жюри, а также работы, детей из России, которые победили с 1995 по 2017 годы. Помимо живописных работ там есть и трехмерные предметы, например, статуэтки и изделия из керамики и дерева, которые были оценены на Международной художественной выставке в Лидице международным жюри. Разумеется, там представлены не все оцененные работы, на самом деле, их гораздо больше. Это одна часть выставки. Другая часть – репродукционная. Там находятся баннеры, н которых воспроизведены работы ребят со всего мира, а не только из России, как на первой части. Это очень обширная выставка. На вернисаже, который прошел 5 октября, были вручены призы победителям из России. Ребята приехали из Тулы, Пемзы, Саратова, Москвы, Казани, и мы с заместителем посла господином Кроужеком вручили им дипломы и медали. У меня также была возможность представить фильм об этой выставке, как она рождается, и из чего складывается».

Как рассказала Ивона Касалицка, ежегодно темы, на которые ребята создают свои произведения, рекомендуется Международной художественной выставке детских рисунков «Лидице» Чешской комиссией по ЮНЕСКО – то есть отделением Министерства культуры Чешской Республики.

«Эти темы, как правило, затрагивают годовщины различных мировых событий, ООН или ЮНЕСКО. В этом году, например, темой были Путешествия, а на следующий год уже заявлена тема воды, поскольку начинается Декада воды и устойчивого развития водных ресурсов. Так что тема, над которой будут работать юные авторы, звучит как «Вода дороже золота». Как вы видите, тематика самая разнообразная, но она никогда не бывает грустной, не касается войны. Этот конкурс основан в память о лидицких детях и всех детях, погибших в военных конфликтах, но нам бы очень хотелось, чтобы он остался светлым, веселым. Именно поэтому он затрагивает иные темы, нежели историческую рефлексию на тему деревни Лидице», - продолжает Ивона Касалицка.

- Проходят ли аналогичные выставки работ, пришедших на конкурс, и в других странах?

«Эта выставка в России проходит уже не в первый раз. Конечно, ранее экспозиции не были столь масштабными. Аналогичные выставки проходили и в Москве, и в Петербурге, например, в 2014 году. Каждый раз все зависит от того, каково выставочное пространство. В этом году нам удалось получить для экспозиции большое выставочное пространство. Вообще же, передвижных выставок рисунков, присланных на наш конкурс, проходит одновременно несколько. Сейчас множество оригиналов и репродукций показывается в Литве в вильнюсском Центре неформального образования. По США сейчас путешествует еще одна выставка баннеров, на которых также напечатаны репродукции лучших работ минувших лет. Она уже побывала в Чикаго, где неподалеку находится одноименный населенный пункт Лидице, затем отправилась в Канзас-Сити, Вашингтон, Нью-Йорк и далее поедет в Бостон. Интерес к этим выставкам есть и у Чешских центров и посольств по всему миру, которые затем их представляют в своих странах», - заключает Ивона Касалицка.

Выставка в Российской государственной детской библиотеке в Москве продолжится до 31 октября.