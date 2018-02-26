В Чехии задержан курд Салих Муслим

Чешская полиция задержала Салиха Муслима – одного из бывших лидеров партии «Демократический союз» (PYD) - на основе турецкого ордера на арест.

«Пражская полиция задержала с предварительного согласия прокурора 67летнего иностранного гражданина, в котором заинтересовано отделение «Интерпола» г. Анкара. Задержанный иностранец был взят под стражу», - сообщила Чешскому Радио пресс-секретарь Полиции ЧР Андреа Зоулова, отказавшись подтвердить личность задержанного. Однако проживающий в Чехии курдский врач и предприниматель Екта Узуноглу сообщил, что речь идет действительно об одном из лидеров курдского национального сопротивления.

Пресс-секретарь турецкого правительства Бекир Боздаг сообщил агентству «Рейтер», что Турция отправила в Прагу заявку об экстрадиции Салиха Муслима в Турцию, однако чешская сторона, по заверению пресс-секретаря министерства юстиции Терезы Схейбаловой, пока никаких официальных бумаг не получала.

На момент публикации этой статьи, в Праге проходило судебное заседание, в ходе которого должно было быть принято решение о размещении Муслима в СИЗО.

Салих Муслим с середины февраля фигурирует в турецком списке « 44 террористов в розыске». Согласно утверждениям турецких властей, задержанный является одним из руководителей Рабочей Партии Курдистана (РПК). Турция недавно объявила вознаграждение в 4 миллиона турецких лир за информацию, ведущую к его задержанию.

Муслим является критиком президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На аккаунте Муслима в Твиттере на прошлой неделе появилась фотография детей, по утверждению автора убитых во время рейда турецкой армии в сирийской области Африн, а под ней подпись: «Турецкий президент – убийца детей». Муслим также критиковал Анкару на пресс-конференции, организованной в феврале текущего года в Брюсселе.

Анкарские власти уже вышли из-за задержания Муслима на связь с чешским министерством иностранных дел.

«Нам известно, что турецкая сторона заинтересована в телефонном разговоре с министром иностранных дел господином Стропницким, но конкретной договоренности у нас пока нет, так как глава МИД улетает в Брюссель на запланированное заседание глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза», - сообщила в понедельник в первой половине дня Чешскому Радио пресс-секретарь МИД ЧР Ирена Валентова.

Чешские СМИ в связи с задержанием Салиха Муслима напоминают о том, что за решеткой турецкой тюрьмы в настоящее время сидят чех и чешка, Мирослав Фаркас и Маркета Вшелихова - приговоренные к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы за сотрудничество с Отрядами народной самообороны (YPG). Чехи же утверждают, что они - гуманитарные активисты. Напрашивается предположение, что Прага вступит в переговоры о возможном обмене Муслима на своих граждан.

Представители партии «Демократический союз» публично осудили задержание Салиха Муслима, назвав его борцом против ИГИЛ, и призвали курдов, проживающих в Европе, к «демократическим акциям».