06-01-2017 10:18 | Ольга Васинкевич

В Чешской Республике растет число проведенных трансплантаций органов, а также увеличилось число людей, желающих стать донорами. Во многом это связано с действующим с января 2016 года законом, в соответствии с которым страховые компании стали проплачивать больницам расходы за каждый орган и, соответственно, за пациента, который благодаря этому дождался трансплантации.

К августу 2016 года в списке ожидания на пересадку органов в Чешской Республике находилось 702 человека. Чаще всего людям необходима новая почка. Как правило, трансплантации пациент дожидается в течение года. Время ожидания часто связано с физиологическими параметрами: например, у более высоких людей больше шанс скорее получить легкие, благодаря большему объему грудной клетки. Шанс на трансплантацию увеличивается и у обладателей иной группы крови, кроме первой.

Нововведение, благодаря которому страховые компании стали проплачивать больницам расходы в десятки тысяч крон, связанные с получением и последующей трансплантацией органов от мертвого донора, появилось благодаря недавно покинувшему пост министру здравоохранения Сватоплуку Немечеку. Главной целью была мотивация, главным образом, региональных больниц к сообщению о возможных донорах в Координационный центр трансплантации.

«До настоящего времени не было специальной статьи, по которой больницам бы возмещался данный вид деятельности, поэтому они руководствовались преимущественно этической точкой зрения. Мы хотим поддержать этот этический аспект и экономически, поэтому вводится специальный пункт, который призван компенсировать больницам расходы на данные операции», - сообщил после принятия соответствующей поправки занимавший в то время должность министра здравоохранения Сватоплук Немечек.

Тогда нововведение приветствовал и директор Координационного центра трансплантации Милош Адамец:

«Врачи, которые ухаживали за донорами, делали это, можно сказать, сверх работы. Кроме того, они были окружены семьей умирающего. Все это очень непросто. Раньше они получали финансирование от страховой компании под кодом «Забота о доноре». Тем не менее, эти средства поступали лишь спустя год, поскольку больницы оплачиваются на паушальной основе. Теперь это будет оплачиваться сразу же, а нам это поможет мотивировать больницы».

Исторически более всего доноров умерло в 2014 году. Тогда их число достигло 263. К августу 2016 года их было 182. Только благодаря им, уже в этом году без диализа обойдется 286 человек.

«Доноров никогда много не бывает, всегда есть резерв. Поскольку на сегодняшний день в списке ожидания почти 800 человек. Чтобы этих списков не существовало, всегда требуется больше доноров. Такая ситуация не только у нас, но и по всему миру», - сообщил Милош Адамец.

Уже сейчас число доноров за 2016 год превзошло прошлый год, поэтому директор Координационного центра трансплантации ожидает успешный в данном отношении год.

По закону, врачи могут взять у умершего орган, не заручившись его предварительным согласием. Нельзя этого сделать лишь в том случае, если человек при жизни высказал четкое несогласие с донорством.

Среди живых дарителей органов – не только родственники и друзья пациентов, которым необходима трансплантация, но и в Чехии находятся альтруисты, которые самостоятельно приходят с тем, что хотели бы пожертвовать кому-нибудь, к примеру, почку. Врачи, как правило, предоставляют таким людям значительное время на размышление, их также ожидает разговор с психологом и психиатром, чтобы они в действительности осознавали, что собираются сделать.