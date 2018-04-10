В Чехии прошли массовые манифестации против Андрея Бабиша на посту премьера

Демонстранты по всей стране ставили свои подписи под петицией «За порядочного премьера и порядочное правительство», призывали Андрея Бабиша уйти со своего поста, а парламент – отклонить предложенный им кабинет. В отношении Андрея Бабиша ведется уголовное дело по злоупотреблению евродотациями, а в Словакии премьер обвиняется в сотрудничестве с госбезопасностью ЧССР.

В ходе акции «Миллион секунд за демократию» организаторы хотят собрать миллион подписей, из которых собрано уже 236 000.

Организаторы массовых протестов считают Андрея Бабиша главным препятствием для формирования нового правительства. В ответ на это политик назвал демонстрантов «людьми, не желающими вести дискуссию».

Вечером на Вацлавской площади Праги собралось несколько тысяч человек, державших плакаты «Чехия — это не фирма» и карикатуры на премьера. Собравшиеся скандировали лозунг «Бабиша — в мусорное ведро». Некоторые участники заявляли о своем несогласии с политикой президента Милоша Земана и председателя партии SPD Томио Окамуры.

Хотя манифестация была заявлена как неполитическая акция, в толпе присутствовала символика партий ТОР-09 и «пиратов». Демонстрация завершилась пением гимна страны в исполнении Дагмар Пецковой. Около 200 человек из числа демонстрантов отправилось в Пражский Град.

На площади Свободы в Брно, по данным ČTK, собралось не менее 2000 человек. Организаторы оценивают численность участников в 4000, а полиция приводит меньшие цифры. Собравшиеся криками и свистом поддержали выступление активиста, перечислившего те действия Андрея Бабиша, которое вызывают общественное негодование.

Сотни людей, включая политиков, собрались в Пльзене перед собором св. Варфоломея. Участники поставили подписи под двумя петициями – «За порядочного премьера» и обращение к депутатам от движения ANO, избранным от Пльзеньского края.

Критики действий Андрея Бабиша указывали на то, что правительство, не получившее доверие парламента, «проводит чистки», а его главой является председатель, в отношении которого заведено уголовное дело. Некоторые высказывали мнение, что кабинет «ищет поддержки у коммунистов и расистов».

Около 300 человек собралось на пл. Жижки в Таборе. Там к собравшимся обратился проповедник евангелической церкви, а сотрудница издательства Baobab прочитала отрывки из произведений китайского диссидента, лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо.

Протестные манифестации состоялись также в Градце Кралове, Усти-над-Лабе, Теплице, Иглаве, Либерце, Трутнове, Оломоуце и других городах. В Карловых Варах десятки человек подписали петицию протеста против действий правительства и президента Милоша Земана.