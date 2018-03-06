В Чехии прошла волна демонстраций против «возвращения старых порядков»

Протесты были направлены также против премьера в отставке Андрея Бабиша. Участники демонстрации собрались в нижней части пражской Вацлавской площади с лозунгами «Мы не хотим «эстебаков» (чешский аналог «кагэбэшников») в правительстве!», «Чехия – не Россия», «ANO – это вы серьезно?», или с транспарантами «Натравите на нас Ондрачека!».

Демонстранты пришли на площадь с символическими бумажными дубинками, звенели ключами, напоминая тем самым о событиях 1989 г. Организаторы пражской протестной акции также разместили на Вацлавской площади ряд стендов, где можно было поставить свою подпись под петицией, требующей новых выборов главы GIBS.

Крупная демонстрация прошла в Брно — на площади Свободы собралось более 2,5 тысяч человек, которые держали в руках транспаранты «Долой Бабиша!», «Чешская Республика не хочет Бабиша». На акции выступил глава Гражданской демократической партии Петр Фиала, а также Микулаш Бек, ректор Университета им. Т. Г. Масарика.

Демонстрации также прошли в Остраве, в Пльзене, в Пардубицах, в Чешских-Будейовицах, в Градце-Кралове, в Либерце, в Злине, в Рожнове-под-Радгоштем и в Иглаве.