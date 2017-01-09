09-01-2017 14:48 | Лорета Вашкова

В воскресенье, 8 января, в пражском костеле св. Прокопа в районе Стодулки состоялось открытие первого в Чехии и в Словакии римско-католического прихода для глухих и слабослышащих. В честь этого события торжественную мессу отслужил епископ Вацлав Малы. У истоков основания данного прихода стоял известный далеко не только пражанам священник польского происхождения Станислав Гура, на мессы которого, где бы он ни служил, часто приходят прихожане из самых разных храмов.

Живому общению глухих людей с Богом Станислав Гура, который также учится языку жестов, помогает уже с 1996 года.

«Это для меня большая радость, потому что подготовка длилась много–много лет. Создание этого прихода является итогом определенных усилий в плане помощи нашим глухим согражданам, которые находились в поисках своей идентичности и своего места в церкви».

Aлена Ворачова, будучи одной из тех, кто лишен слуха, рассказала, как сложно было неслышащим верующим, стремящимся вникнуть в богослужение и в то, что происходит в храме, ориентироваться в литургии без сурдоперевода, и какое важное значение для них сыграла возможность общения со священником, откликнувшимся на потребности людей с ограниченными физическими возможностями.

«Наши глухие прихожане очень рады тому, что у нас есть священник, который стоит во главе нашей общины. Мы не чувствуем себя уже такими одинокими, можем обращаться к нему с разными просьбами, попросить у него совета. Мы чувствуем теперь, что Бог также приемлет и любит нас, и что Господь внемлет и нашему жестовому языку»,

- говорит Aлена Ворачова.

Большинство католиков посещает богослужения еженедельно, однако в случае глухих верующих, которые приезжают на «свою» литургию в Прагу из всех концов республики, данное правило претерпело изменения, сообщил С. Гура.

«Богослужения для глухих и слабослышащих проводятся в костеле св. Прокопа дважды в месяц. Первое из них запланировано на традиционное время в воскресенье и проходит с сурдопереводом на чешский жестовый язык; переводит наша переводчица. Второе в рамках целодневной программы для глухих людей проводится каждую третью субботу месяца с 9 часов утра с использованием текстов и элементов воскресного богослужения».

На богослужения и встречи для неслышащих приходят и люди неверующие, которые находятся в поиске себя и веры. Aлена Ворачова, несмотря на то, что является глухой, способна исполнять должность ассистентки для глухих.

«Мне помогают сурдопереводчица Романа Петранева и священник Станислав Гура. Вместе мы обеспечиваем работу веб-портала, фейсбука, помещаем информацию о наших встречах и богослужениях, переводим на чешский жестовый язык Библию, Евангелие и другие тексты. Я лично забочусь о расписании крещений и исповедей, а также сотрудничаю с глухими и слабослышащими из других европейских государств, которые отличаются активным подходом к христианской вере, в том числе и с волонтерами, и мы стремимся к взаимной поддержке».

Как пришла к вере в Бога Алена?

«Я выросла в христианской семье, папа и мама – активные католики. Родители всегда принадлежали к церковной общине, и мне очень нравилось, что они так насыщенно живут. Я, однако, тогда чувствовала себя несчастной, так как совершенно ничего не понимала, до меня не доходил смысл слов, которых мне не дано было услышать. Позже мои родители познакомились с членами общества Focolare, что мне помогло, как и познание истины, согласно которой «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Я родом из Моравии и выйдя замуж, переехала в Прагу, а мой муж тоже глухой, так что мы нашли третьего собрата по несчастью и стали вместе встречаться не только на Рождество или на Пасху, а каждый месяц. Так наша община и разрослась».