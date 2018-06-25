В чешском народном хороводе – Россия, Венгрия и Мексика

В этом году на стражницкий смотр, помимо десятков коллективов из Чехии и Словакии, приехали ансамбли из России, Венгрии, Мексики, Китая и Индонезии. Число гостей достигло 30 тыс. человек. В прошлом году в зарубежной секции была широко представлена культура балканских стран.

Организаторы фестиваля связались со словацким фестивалем в городе Миява и с чешским смотром в г. Фридек-Мистек и попросили, чтобы некоторые из ими приглашенных ансамблей смогли выступить также в Стражнице. Поэтому услышать темпераментные ритмы Мексики и музыку Индонезии, на которую оказали влияние культуры разных стран, включая Китай, смогли посетители сразу нескольких фольклорных смотров.

Союз скрипки и цимбал

Увидеть выступления можно в амфитеатрах и на сценах, а также в стражницком Музее деревень Юго-восточной Моравии под открытым небом. Впрочем, можно сказать, что Стражнице преображается в живую экспозицию, живой учебник истории.

Глаз не отвести от разнообразия вышивок и узоров, украшающих моравский и словацкий костюмы, в которые с удовольствием наряжаются и стар, и млад – даже младенцев здесь облачают в нарядные распашонки-вышиванки. Народ, стекаясь на площадки в дворцовом парке, уже поет, звучат звуки скрипки и – вдалеке – цимбал…

«Я видела первую программу уже в четверг и уверена, что публика будет очень довольна, потому что участники демонстрируют блистательный уровень мастерства. В особенности, российский ансамбль «Танок» и венгерский – это действительно профессионалы высокого уровня. В любой стилизации этих народных танцев угадывается колорит отдельных стран,

– говорит Маркета Лукешова, автор четырех фестивальных программ.

Краснодарский «Танок» – блестящая премьера в Стражнице

Члены ансамбля «Танок» из Краснодара поддерживают постоянные творческие связи с другими коллективами не только своего края, России, но также ближнего и дальнего зарубежья. Они побывали уже во многих странах мира, однако в Чехии выступают впервые. В Стражницах восхищены тем, как ответственно молодые люди готовились к выступлению – ребята ежедневно совершали по утрам длительные пробежки в местном парке.

– Мы представляем здесь русские, а также кубанские народные танцы, и песни казаков, которые они пели при заселении Черноморья. Мы приехали сюда, чтобы показать здесь свою культуру, наши традиции и обычаи.

– Эти национальные традиции живы и в ваших семьях, или все ограничивается лишь их показом на сцене?

– Да, живы. И мы будем передавать свое мастерство из поколения в поколение,

сказал Русской службе «Радио Прага» без тени сомнения Илья Чапаев, которого в один голос поддержали напарницы по ансамблю Анастасия Шапочникова и Анастасия Рыныч.

Публика восторженно приняла мастерски исполненные народным ансамблем танцы и напевы в постановке многолетнего художественного руководителя и хореографа Галины Гогиной. В ансамбле совершенствуют свое мастерство более 200 детей и взрослых.

Беседу с Г. Гогиной и подробности о фестивале вы услышите в рубрике 26 июня.