В Брно выпустили уникальный учебник ночного вождения

Учебник уже получил аккредитацию Министерства транспорта, и находится в свободном доступе на сайте Ассоциации автошкол Чешской Республики.

«Главная проблема заключается в том, что управляя машиной в условиях ограниченной видимости, водители не уделяют этому факту должного внимания, а это серьезным образом влияет на их безопасность», - рассказал Чешскому Радио Роберт Кледус, один из авторов учебника.

В учебном пособии множество фото, благодаря которым можно, например, сравнить видимость пешеходов на дороге в темное время суток: разница между человеком, одетым в темное пальто, и тем, у кого на одежде присутствуют светоотражающие элементы, действительно колоссальная.

«Из-за более интенсивного движения на дорогах стали реже использовать фары дальнего света, а это всегда идет вразрез с безопасностью не только водителя», - предупреждает далее Кледус.

Подобного мнения придерживается и Иржи Мартинек, представитель Ассоциации автошкол Чешской Республики, которая принимала участие в разработке нового учебника. «Это учебное пособие должно теоретически подготовить желающих сдать на права к езде в темное время суток. Чтобы они осознавали опасность ситуации, и, не в последнюю очередь, умели обслуживать сам автомобиль, знали, например, как правильно пользоваться какими фарами, где их включать».

Несмотря на то, что чешские автошколы, в отличие от соседней Германии или Австрии, не обязаны включать в образовательную программу лекции ночного вождения, в стране уже появились школы, которые такую услугу предлагают.

«Наши упражнения направлены на умение определять главные ориентиры, относительно которых водитель передвигается по темной дороге. Мы тренируем езду по шоссе с разделительными полосами, а также по узким дорогам без разметки, учим клиентов правильно определять габариты машины», - рассказывает Отакар Консбул, лектор одной из брненских автошкол.

А что по этому поводу считают сами водители?

«Вся фишка заключается в оценке ситуации, например, когда вы ослеплены встречной машиной. Я езжу, в основном, ночью и привык к этому, но разница есть. Я уверен, что это хорошая идея», - делится мнением таксист Мартин.

«Если вы пешехода не заметите, то вам никакой учебник не поможет. Проблема в том, что если у человека нет специальной ленты на рукаве или другого предупредительного знака или фонаря в руке, его на дороге просто не видно, причем даже на довольно близком расстоянии. Поможет ли вам в таком случае учебник, я не уверен. Просто надо быть внимательными», - заключает пражанин Гонза.