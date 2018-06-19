В Битве пяти воинств у Махова озера в сошлись орки, эльфы и гномы

Сотни поклонников книги «Хоббит, или Туда и обратно» провели в лесу неподалеку от поселка Доксы реконструкцию сражения, воссоздающую знаменитую Битву пяти воинств, в которой, как известно, люди, гномы и эльфы сразились с орками и варгами за сокровища гномов, которые ранее в Одинокой горе захватил дракон Смог.

«Воины Даина откликнулись на призыв первыми. Следом за ними устремились люди, не слушая криков Барда, умолявшего остановиться, а с другой стороны двинулись эльфы-копейщики. Гоблинов смяли, их трупы усеяли Дол, варги разбежались. Торин пробился к дружине Болга, однако до предводителя гоблинов добраться не сумел. За его спиной, вперемежку с гоблинами, лежали и гномы, и люди, и веселые эльфы, которым еще жить бы да жить. Наступление захлебнулось...»

Битва у Махова озера 18 июня 2018 года стала одной из самых масштабных реконструкций сюжетов Д. Р. Р. Толкина в истории. Организаторы надеялись собрать до пяти тысяч участников; в итоге на призыв откликнулись более тысячи любителей этого эпоса фэнтези.

Хотя в книге победу одержала светлая сторона, в чешском варианте, согласно правилам реконструкции, исход не был предопределен заранее, и на некоторых участках оркам удалось взять верх.