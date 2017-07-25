«Это уникальная система, которая в подобном объеме в Чехии внедряется впервые. Ее усовершенствование аэропорту Праги обойдется в 87 миллионов крон (3,3 миллиона евро), которые будут выделены из бюджета МВД», - подчеркнул во время специальной пресс-конференции премьер Богуслав Соботка.

До 2020 года все упомянутые аэропорты будут оборудованы специальными считывающими устройствами для заграничных паспортов и авиабилетов. В список проблем нестоличных аэропортов входит также недостаточная оснащенность иными видами систем безопасности и недостатки в сегментах контроля на наличие в багаже пассажиров опасных предметов и химических веществ. В некоторых аэропортах отсутствует сплошная система контроля уровня радиации, а также есть проблемы с охраной внутренних территорий и помещений, куда пассажирам вход категорически запрещен.

Непосредственно в столичном аэропорту, названном в честь первого президента самостоятельной Чешской Республики, будет дополнительно установлено 145 камер видеонаблюдения, которые будут способны распознавать лица отдельных пассажиров, чтобы далее полученное изображение можно было сравнить с фотографиями в базе данных разыскиваемых людей.

Дополнительные камеры будут установлены также в терминалах и на трапах, по которым пассажиры попадают на палубы самолетов.

Новая Служба контроля безопасности в аэропорту Праги была создана в 1996 году. За 20 лет система претерпела серьезные изменения, подчеркивает директор Службы контроля безопасности Аэропорта имени Вацлава Гавела Радек Кучера: «Нами пройден серьезный путь совершенствования. Первые сотрудники учились работать на черно-белых рентгенах. Сегодня же в нашем распоряжении, например, мульти-рентгены, предоставляющие возможность рассматривать багаж с разных сторон. Это серьезный шаг вперед».

С целью предотвращения терактов и выявления материалов для изготовления взрывчатки особое внимание во время проверок багажа и пассажиров уделяется провозимым жидкостям.

«В настоящее время мы располагаем специальной техникой, которая позволяет нам определить – опасна провозимая пассажирами жидкость или же она абсолютно безвредна», - комментирует Петр Кусы, инспектор контроля.

Иногда сотрудники Службы контроля безопасности, разыскивающие в первую очередь в вещах пассажиров взрывчатку и оружие, делают и курьезные находки.

«Иногда мы находим камни с пражских мостовых, которые пассажиры везут в качестве сувениров – «кусочка Праги на память». К сожалению, речь в данном случае идет о тяжелом предмете, которым можно нанести ранение. Для провоза такие предметы запрещены», - напоминает директор Службы контроля безопасности пражского аэропорта Радек Кучера.