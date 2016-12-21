В 2017 году чехи будут бояться ИГИЛ, а не Россию

21-12-2016 14:06 | Ольга Васинкевич

По результатам исследования, проведенного агентством Median по заказу Чешского радио, чехи больше всего бояться, что в 2017 году произойдут новые теракты организации Исламское государство в Европе. Напротив, они практически не опасаются ослабления роли НАТО и усиления влияния со стороны России.

В среду Чешское радио обнародовало результаты исследования, проведенного агентством Median о том, чего больше всего боятся граждане Чехии в 2017 году. Несмотря на то, что исследование проводилось еще до последнего террористического акта в Берлине, ответственность за который взял на себя ИГИЛ, именно этого больше всего опасаются чехи в грядущем году.

«Возможно, этот страх связан с вытеснением Исламского государства, в ходе проходящих сейчас операций в Сирии. В данном контексте многие обращают внимание на то, что атаки могут переместиться на зарубежные цели», - комментирует результаты исследования социолог Даниэл Прокоп.

Напротив, чешские граждане не столь пессимистично настроены в отношении российской угрозы и возможного ослабления НАТО:

«Уменьшились опасения, которые связывались с Россией и эскалацией конфликта на востоке Европы, ослаблением НАТО, а также тревоги, связанные с возможными экономическими проблемами Европейского союза. Это, помимо прочего, указывает и на то, что глобальные угрозы в глазах людей отражают степень их освещения в СМИ, потому что, например, проблемы экономического характера по-прежнему существуют в Еврозоне», - продолжает Даниэл Прокоп.

Так 93% опрошенных сообщило, что воспринимает атаки организации Исламское государство в Европе как главную угрозу в 2017 году. 58% назвало эту угрозу очень серьезной. Исследование также показало, что сильнее всего чешская популяция воспринимает глобальные риски угрозы безопасности климатического, культурного или экономического характера. Например, 82% респондентов опасается климатических изменений и их влияния на урожай и глобальное переселение народов.

С тревогой чешское население относится и к утечке финансов в регионы налогового рая, а также к ослаблению европейских и христианских ценностей под влиянием миграционных процессов и глобализации.

«Что же касается результатов опроса по главному опасению чехов на 2017 год, то они не отличаются радикальным образом у различных групп населения – по возрасту, образованию или региону проживания. Потому что, в данном случае, мнение людей отражает освещение этих событий в СМИ, и это касается всех категорий населения. Так что, может быть, немного сильнее эту угрозу воспринимают люди старшего возраста, а также проживающие в провинции», - подытожил результаты опроса социолог Даниэл Прокоп.

Участие в опросе, прошедшем с 14 по 16 декабря, приняла тысяча человек в возрасте старше 18 лет. Большинство из них, то есть 43%, пролагает, что следующий год будет таким же благоприятным, как и 2016-й. 40% полагает, что 2017 год будет лучше.