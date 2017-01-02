02-01-2017 14:09 | Антон Каймаков

С первой секунды 2017 года в Чехии вступили в действие более жесткие правила ведения игорного бизнеса. Автоматы и лотерейные видеотерминалы должны исчезнуть, например, из ресторанов и заправочных станций. Главное слово, что касается предоставления лицензий на работу казино и игровых баров, останется за администрацией города или села.

«Это первый настоящий закон, регулирующий сферу азартного бизнеса. Норма, действовавшая до сих пор, была принята в 1990 году. Работа над новыми законодательными рамками шла долго. Анализу была подвергнута ситуация в иных государствах ЕС, включая и налоговые ставки. Мне кажется, что нами, по качеству разработки, выдвинуто хорошее предложение», - заявил во время обсуждения в Палате депутатов министр финансов Андрей Бабиш.

С новой нормой связан рост налогообложения доходов различных видов азартных игр. На автоматы распространяется ставка в размере 35%, а в остальных случаях – 23%.

Данная статья встретилась с протестом со стороны, например, Ассоциации лотерейных фирм. Ее председатель Марек Герман предупреждает, что это принесет пользу теневому игорному бизнесу: «Нелегальный рынок столь же объемен, как и легальный. Фирмы, ведущие свои дела в согласии с законом, вынуждены платить по более крупным ставкам. Нелегальным же фирмам, наоборот, удлиняются налоговые каникулы».

В согласии со старыми лицензиями игорные заведения смогут работать до истечения срока их действия. Далее бизнесменам придется в полной мере соблюдать букву нового закона.

«Самым принципиальным я считаю отмену так называемого «особого режима функционирования». Азартные игры самого жесткого типа уже не будут мозолить глаза тем, кто к ним не проявляет интереса. Ничего подобного уже не будет на заправочных станциях, в ресторанчиках, в барах. Сократиться также и общее количество игорных заведений – на половину или же на треть», - комментирует заместитель министра финансов Ондржей Заводский.

Новая норма ограничила рекламу азартных игр и казино. Примерно через год, кроме регистра владельцев игорных заведений, в Чехии появится и база данных игроков, а вместе с ней также и «черный список». Делать ставки не смогут, например, граждане, получающие государственные пособия.

«Наша система будет связана с базой данных Министерства труда и социальных дел. Это означает, что мы будет способны идентифицировать граждан, получающих материальные пособия, как малоимущие. Кроме них в «черном списке» могут оказаться также патологические игроки, проходящие лечение, которые добровольно примут решение о своем исключении», - подчеркивает представитель Минфина Карел Блага.

Борьбу начнет государство также и с нелегальными азартными онлайн-играми. Кто не зарегистрируется, будет Минфином заблокирован. В первую очередь оппозиционная партия ТОР 09 во время обсуждения в парламенте выразила по данному поводу свое категорическое несогласие, однако, изменений законопроекта не добилась.

«Данное положение ограничивает свободу интернета и подчиняет ее воле министерского чиновника. Такое у нас имеет место впервые за 26 лет, когда свободу слова сможет ограничить не суд, а чиновник», - заявил глава ТОП 09 Мирослав Калоусек.