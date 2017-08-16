Ничего подобного чешская столица и множество иных населенных пунктов Чехии ранее не переживали. Ущерб от стихии составил 73,3 миллиарда крон (по актуальному курсу более 2,8 млрд евро), что на 11 миллиардов крон больше, чем после наводнения 1997 года в Моравии. В 2002 году вода Влтавы неслась через Прагу со скоростью 5300 м3/с. С этим не могло сравниться даже «Большое наводнение» 1845 года.

Более всего в чешской столице пострадал район Карлин. В момент кульминации стихийного бедствия его улицы оказались погруженными в воду на 3 метра. Гибли люди и разрушались дома. Невеселые известия приходили и из других точек Чехии.

«Плохо было. Везде беспорядок, смрад. У родителей в доме было 1,7 метра воды. Однако нам серьезно помогли люди из муниципалитета, солдаты, добровольцы», - рассказала Чешскому Радио Зденька Адамцова, жительница района Почаплы города Терезин.

Под водой оказался также костел святого Войтеха, расположенный непосредственно на берегу Лабе.

«Об уровне воды в 2002 году напоминает риска – 3 метра. У нас кульминация наводнения произошла 16 августа. Место в низине, поэтому вода сюда текла одновременно с полей и из руса Лабе», - вспоминает Петр Мадера из муниципалитета Терезина, отвечающий за сооружения, защищающие город от стихии.

Серьезную тревогу тогда вызывали сообщения из Нератовиц с химического комбината «Spolana».

«В 2002 году уровень воды достигал 4 метров. Вода прибывала так быстро, что люди, которые эвакуировались с территории химического комбината, работавшие на вторых или третьих этажах, брели по колена в воде», - говорит Мирослав Фалта, производственный директор комбината «Spolana».

«После 2002 года, когда у нас произошла утечка хлора и тяжелого топлива, а это были тогда самые крупные проблемы, нами были перестроены склады, отопление переведено на газ. Внедрение различных мер безопасности происходит до сих пор. Дополнительные меры безопасности были введены и после следующего наводнения, произошедшего в 2013 году», - заверяет генеральный директор фирмы «Spolana» Карел Павличек.

Приобретение сооружений, позволяющих нарастить набережные и не позволить воде проникнуть на улицы, внедрение новых систем наблюдения за уровнем воды в реках, составление планов своевременного оповещения началось по всей стране в городах и селах, подверженных наводнениям.

Прага создала также специальный сайт, на котором горожане, в случае наводнений, могут найти информацию об актуальном уровне воды и прогноз разлива воды в том случае, если окажутся разрушенными временные дамбы и специальные барьеры.

«Уже на первой странице можно получить оперативную информацию о гидрологической ситуации. Пользователь немедленно видит уровень потока воды, приходящего от Большой Хухли. Это самое главное для Праги направление», - подчеркивает Даниель Бартак, заведующий системой кризисного управления Праги.

В настоящее время в Праге введена в строй система защиты от наводнений протяженностью 21 километр.