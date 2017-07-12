«Быть номером один в мире – для меня огромная ответственность. Я полна решимости работать дальше, тренироваться с максимальной отдачей и хочу доказать, что по праву заслуживаю это звание», – такими словами прокомментировала 25-летняя спортсменка свой успех, поблагодарив за поддержку команду, болельщиков и своих близких. Теперь главный девиз чешской теннисистки – не разочаровать болельщиков.

Еще недавно на турнире Большого Шлема в Париже спортсменка говорила о том, как трудно играть, когда до заветной цели остается всего один шаг: «Вы знаете, как сегодня это тяжело – выигрываешь турнир, становишься номером один, и с этим званием потом очень тяжело играть, когда это неожиданно случается».

Решающий балл Плишкова получила после того, как в четвертьфинале Уимблдона румынка Симона Халеп проиграла Йоханне Конта, выступающей под британским флагом. И хотя на этом турнире Плишкова уступила словацкой спортсменке Магдалене Рыбариковой, ей удалось отвоевать первую строку рейтинга WTA у немки Анжелики Кербер. Официально список первых ракеток мира Плишкова возглавит 17 июля.

Российская пресса, разочарованная поражением Светланы Кузнецовой, отреагировала на возвышение Плишковой достаточно язвительно. «В Лондоне произошло событие, в которое еще сравнительно недавно верилось с трудом. Чешская теннисистка за шесть лет выступлений на Wimbledon ни разу не проходила дальше второго круга, всего по одному разу была в четвертьфинале Australian Open, полуфинале Roland Garros и финале US Open. При всем уважении к Каролине Плишковой (спортсменке одаренной, но пока не обладающей чемпионским характером), возможно, именно ее следует считать самой слабой первой ракеткой мира за всю историю», – считает спортивный комментатор «Коммерсанта» Евгений Федяков.

Каролина Плишкова (1992) – рост 186 см, вес 72 кг, финалистка US Open 2016 в одиночном разряде, победительница 14 турниров WTA. Первая ракетка мира в одиночном разряде.

На родине Плишковой придерживаются другой точки зрения. «Я думаю, она заслужила это звание, поскольку «первой ракеткой» становятся не внезапно, а по итогам работы в течение всего года. Каролина в этом году выиграла четыре крупных турнира, продемонстрировав стабильность результатов. Правда, Уимблдонский турнир ей не дался – Магдалена Рыбарикова, которой она проиграла, уже вышла в полуфинал и демонстрирует блестящие результаты. Однако это – лишь один турнир. Некоторые говорят, что успех связан с отсутствием Серены Уильямс, которая ждет ребенка, что сейчас не играет Шарапова, что Азаренко возвращается после декрета. Да, такие разговоры ведутся, однако, правда состоит в том, что результаты за год все равно достаточно справедливо показывают, кто сейчас лучший, и это Каролина», – уверен бывший капитан команды Кубка Дэвиса Владислав Шаврда.

– Сегодня многие сравнивают Плишкову с Мартиной Навратиловой. Они действительно настолько похожи?

«Я не вижу между ними абсолютно никакого сходства, помимо того, что Мартина тоже была номером один в мире – дни, месяцы и годы. Каролина играет совершенно по-своему, сохраняя большое хладнокровие. У нее очень хорошо поставлен удар, замечательная техника. Она использует преимущество своего высокого роста и отличной подачи. Мартина играла иначе, она была левшой, использовала принятый тогда стиль «подача и выход к сетке», который сегодня практически уже не применяется. Каролина обладает замечательным ударом, решительностью и неплохой интуицией», – считает Владислав Шаврда, который полагает, что первая строка в рейтинге Женской теннисной ассоциации поможет чешской спортсменке одерживать победы в турнирах Большого Шлема.