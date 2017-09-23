Ученые «взяли за рога» метанол

Ученые из Брно изобрели переносной аппарат, который помогает выявить в организме отравление метанолом. Достаточно всего одной капли крови, чтобы аппарат определил, находится ли жизнь человека в опасности. Если результат окажется положительным, нужно незамедлительно начать лечение и тогда отравившегося можно спасти.

Преимуществами прибора, который разработали ученые из Центрально-европейского технологического института Университета им. Масарика в Брно, является простота в применении и мобильность. Для его использования нет необходимости в присутствии специалистов, химиков и наличие лаборатории. Как же работает новый аппарат?

«Необходимо смешать реагент с образцом плазмы крови, в которой находится метанол или муравьиная кислота. Начнется реакция, в результате получится продукт, оптические свойства которого мы можем измерить с помощью вот этого прибора и трансформировать в электрический сигнал. Затем этот сигнал отображается на дисплее или на цветных диодах, которые сообщают нам о том, сколь велико количество ядовитого вещества в крови», - рассказывает глава команды ученых-разработчиков доцент Петр Кубань.

В зависимости от количества метанола, содержащегося в крови, на приборе загорается лампочка соответствующего цвета: зеленая, желтая, оранжевая или красная, где красная отображает наибольшее содержание опасного вещества в организме, а, соответственно, необходимость неотложного начала лечения. Это означает, что при быстрой диагностике, человека можно спасти от смерти или же, в более легком случае, от слепоты. Собственно, веществом, способным привести к летальному исходу, является не сам метанол, а муравьиная кислота, в которую метанол постепенно превращается в организме. Это происходит в течение периода от шести до 24 часов с момента употребления бракованного алкоголя. Однако лечение должно начаться незамедлительно, а «противоядием», каким бы парадоксальным это ни показалось, является чистый этанол.

«Базовым противоядием или же терапией при отравлении метанолом является принятие дозы этанола, который препятствует дальнейшей трансформации метанола в муравьиную кислоту. Так что пять лет назад, когда в больницу привозили человека с подозрением на отравление метанолом, ему тут же вводили внутривенно дозу этанола, чтобы остановить этот процесс», - продолжает доцент Кубань.

Благодаря изобретению команды брненских ученых, врачи могут наблюдать за тем, как проходит процедура очистки крови пациента от метанола. Причем тогда, пять лет назад, благодаря этому методу, врачам удалось спасать и людей, находившихся в значительной стадии отравления:

«В случае «метаноловой аферы», когда принимали пациента и обнаруживали у него высокое содержание муравьиной кислоты, тут же начинали процедуру гемодиализа, когда мы очищаем кровь и устраняем из нее ядовитые вещества. Тогда мы были способны наблюдать за процессом гемодиализа с помощью еще одного нашего метода – капиллярного электрофореза – и видеть, как происходит устранение муравьиной кислоты из крови. Через 10-12 часов вредоносные вещества покидали организм».

Новый прибор, способный спасать жизни, возник при поддержке Технологического агентства Чешской Республики при сотрудничестве с частой компанией. Патент на изобретение принадлежит Центрально-европейскому технологическому институту Университета им. Масарика в Брно, и если к данному изобретению будет интерес, можно будет начать его производство. Интерес уже обозначила больница в Гавиржове, то есть та, куда при «метаноловой афере» поступили первые пациенты.