Ученые «взяли за рога» метанол

Ольга Васинкевич
23-09-2017
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Прошло пять лет с того момента, как жертвами «метаноловой аферы» в Чешской Республике пало 48 человек. Однако сегодня такого случиться уже не может, благодаря стараниям брненских ученых.

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Ученые из Брно изобрели переносной аппарат, который помогает выявить в организме отравление метанолом. Достаточно всего одной капли крови, чтобы аппарат определил, находится ли жизнь человека в опасности. Если результат окажется положительным, нужно незамедлительно начать лечение и тогда отравившегося можно спасти.

Преимуществами прибора, который разработали ученые из Центрально-европейского технологического института Университета им. Масарика в Брно, является простота в применении и мобильность. Для его использования нет необходимости в присутствии специалистов, химиков и наличие лаборатории. Как же работает новый аппарат?

Петр Кубань, Фото: архив Университета им. Масарика в БрноПетр Кубань, Фото: архив Университета им. Масарика в Брно «Необходимо смешать реагент с образцом плазмы крови, в которой находится метанол или муравьиная кислота. Начнется реакция, в результате получится продукт, оптические свойства которого мы можем измерить с помощью вот этого прибора и трансформировать в электрический сигнал. Затем этот сигнал отображается на дисплее или на цветных диодах, которые сообщают нам о том, сколь велико количество ядовитого вещества в крови», - рассказывает глава команды ученых-разработчиков доцент Петр Кубань.

В зависимости от количества метанола, содержащегося в крови, на приборе загорается лампочка соответствующего цвета: зеленая, желтая, оранжевая или красная, где красная отображает наибольшее содержание опасного вещества в организме, а, соответственно, необходимость неотложного начала лечения. Это означает, что при быстрой диагностике, человека можно спасти от смерти или же, в более легком случае, от слепоты. Собственно, веществом, способным привести к летальному исходу, является не сам метанол, а муравьиная кислота, в которую метанол постепенно превращается в организме. Это происходит в течение периода от шести до 24 часов с момента употребления бракованного алкоголя. Однако лечение должно начаться незамедлительно, а «противоядием», каким бы парадоксальным это ни показалось, является чистый этанол.

«Базовым противоядием или же терапией при отравлении метанолом является принятие дозы этанола, который препятствует дальнейшей трансформации метанола в муравьиную кислоту. Так что пять лет назад, когда в больницу привозили человека с подозрением на отравление метанолом, ему тут же вводили внутривенно дозу этанола, чтобы остановить этот процесс», - продолжает доцент Кубань.

Прибор по выявлению метанола в крови, Фото: архив Университета им. Масарика в БрноПрибор по выявлению метанола в крови, Фото: архив Университета им. Масарика в Брно Благодаря изобретению команды брненских ученых, врачи могут наблюдать за тем, как проходит процедура очистки крови пациента от метанола. Причем тогда, пять лет назад, благодаря этому методу, врачам удалось спасать и людей, находившихся в значительной стадии отравления:

«В случае «метаноловой аферы», когда принимали пациента и обнаруживали у него высокое содержание муравьиной кислоты, тут же начинали процедуру гемодиализа, когда мы очищаем кровь и устраняем из нее ядовитые вещества. Тогда мы были способны наблюдать за процессом гемодиализа с помощью еще одного нашего метода – капиллярного электрофореза – и видеть, как происходит устранение муравьиной кислоты из крови. Через 10-12 часов вредоносные вещества покидали организм».

Новый прибор, способный спасать жизни, возник при поддержке Технологического агентства Чешской Республики при сотрудничестве с частой компанией. Патент на изобретение принадлежит Центрально-европейскому технологическому институту Университета им. Масарика в Брно, и если к данному изобретению будет интерес, можно будет начать его производство. Интерес уже обозначила больница в Гавиржове, то есть та, куда при «метаноловой афере» поступили первые пациенты.

Ольга Васинкевич
23-09-2017
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