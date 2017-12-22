Убежище для китайских христиан – ожидание, растянувшееся на годы

На затягивание процесса предоставления убежища китайским гражданам христианского вероисповедания чешские СМИ обратили внимание в августе 2016 года. МВД к тому моменту получило уже 60 заявлений, в которых указано, что просители ищут в Чехии защиты от преследований со стороны китайских властей. Министерство внутренних дел страны вынесение решений по этим заявлениям неоднократно откладывало.

В сентябре 2017 года более 130 чешских общественных деятелей и бывших диссидентов отправили премьеру Чехии Богуславу Соботке требование приказать МВД наконец принять решение по поводу убежища китайским христианам. Под обращением стоят подписи епископа Вацлава Малого, философа Даниэля Кропы, драматурга Милана Угде, писательницы Радки Денемарковой. Авторы требования подчеркивают, что китайские христиане покинули свою родину, спасаясь от репрессий, поэтому Чехия просто должна предоставить им убежище.

Одна из просительниц станции Чешского радио Plus и серверу iROZHLAS.cz недавно предоставила интервью, в котором сообщила, что ее заявление рассматривается чешским МВД уже 26 месяцев. Просительница говорила о страхе, об опасениях, что китайские власти «на основе вымышленных оговоров или посредством дипломатических шагов» могут найти способ вернуть ее обратно на родину. «Я боюсь, что мне откажут. Если в убежище откажут, то меня отправят обратно в Китай, где мне угрожает тюрьма, мучения и даже смерть», - заявила китаянка, называющая себя Анной. Более подробно о причинах преследования со стороны китайских властей она не рассказывает. По ее словам, не хочет поставлять под удар себя и близких.

Омбудсмена Чехии Анну Шабатову начать проверку подтолкнула именно та информация, которую она почерпнула в СМИ.

«Я выяснила, что рассмотрение продолжается чрезмерно долго и заподозрила, что проволочки могут быть неоправданными», - заявляет омбудсмен, напоминая, что продлевать сроки рассмотрения заявлений на убежище можно только при наличии каких-либо специфических обстоятельств.

«Как это и положено, мы сообщили Министерству внутренних дел о начале нашего разбирательства. К этому прилагается 5 вопросов, на которые мы хотим получить ответы, а также просьба сообщить нам дату, когда мы сможем ознакомиться с личными делами конкретных просителей. Несмотря на то, что уже заканчивается отведенный на официальный ответ срок, до сих пор ничего не произошло. К сожалению, это далеко не единственный случай, когда министерство нам вовремя не отвечает. Отделение по вопросам убежища и миграционной политике свою медлительность проявляет весьма часто. Я думаю, что это также станет поводом для осуществления проверок», - подчеркивает Анна Шабатова.

С 2015 года на рассмотрение заявлений на получение убежища в Чехии отведено максимально 18 месяцев. Ранее действовало правило, позволявшее бесконечно продлевать базовый срок, который составлял 90 дней.

— «В каждом отдельном случае мы обязаны разобраться, каких правил придерживаются чиновники. Я уверена, что разные просители попали под действие разных правил. Всего подобных случаев около 70. Я планирую ознакомиться со всеми делами. Хочу понять, чем обусловлено несоблюдение сроков. Если в качестве довода служат возникающие рассмотрения дела трудности, то должны быть приведены доказательства».

Если МВД необходимой информации не предоставит, Анна Шабатова не исключает обращение за помощью к конкретным политикам, хотя это нестандартная мера.

Член внешнеполитического комитета от Пиратской партии Микулаш Пекса высказывает свое предположение, почему Министерство внутренних дел оттягивает решение об убежище для китайских христиан:

«Я думаю, что МВД опасается заявлять о действительном существовании причин для предоставления убежища. Я думаю, это происходит, так как ведомство не хочет прямо указывать на то, что преследования имеют место в Китае».

Ранее Даниэль Герман, ныне уже бывший министр культуры, заявлял об опасениях официальных инстанций, что среди просителей могут быть агенты коммунистического режима. Именно в этом он видел причину длительных и тщательных проверок людей, добивающихся убежища в Чехии.