Убежище для китайских христиан - отказ МВД обжалуют в суде

Антон Каймаков
12-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Несколько десятков христиан из Китая, получивших отказ Министерства внутренних дел Чехии в предоставлении убежища, намерены подать жалобы, надеясь изменить решение ведомства. Рассмотрением апелляций сначала займутся краевые суды. Высшей чешской инстанцией, которая может поставить точку в данном деле, является Верховный административный суд. До момента вынесения вердикта просители могут остаться на территории Чехии. Если же в итоге будет получен отказ, МВД назначит срок выезда из Чехии.

Скачать: MP3

Иллюстративное фото: Jacqueline macou Pixabay / CC0Иллюстративное фото: Jacqueline macou Pixabay / CC0 Две недели назад МВД сообщило об удовлетворении прошений 8 китайских христиан, заявивших о преследованиях, которым они подвергались со стороны властей у себя на родине. Еще 70 заявлений были отвергнуты. Ряд просителей дожидались решения чешского министерства несколько лет.

В защиту китайских христиан, стремившихся обосноваться в Чехии, неоднократно выступали отечественные общественные деятели.

В сентябре 2017 года более 130 известных чешских граждан и бывших диссидентов отправили премьеру Чехии требование отдать приказ МВД принять решение по поводу предоставления убежища китайским христианам. Под требованием тогда подписались, например, епископ Вацлав Малый, философ Даниэль Кропа, драматург Милан Угде, писательница Радка Денемаркова. Авторы обращения подчеркивали, что китайские христиане покинули родину, спасаясь от репрессий, поэтому Чехия должна предоставить им убежище.

МВД, фото: Правительство Чешской РеспубликиМВД, фото: Правительство Чешской Республики В декабре 2017 году дело под свой контроль взяла омбудсмен Чехии Анна Шабатова, так как ей показались неоправданно длительными сроки рассмотрения прошений. Омбудсмен запросила у МВД личные дела просителей для ознакомления (с 2015 года на рассмотрение заявлений на получение убежища в Чехии отведено максимально 18 месяцев).

В минувшее воскресенье в чешских католических храмах в поддержку просителей убежища состоялся молитвенный марафон.

Интересы трех десятков заявителей представляет Организация помощи беженцам. По словам юриста Ганы Франковой, из числа ее подопечных успешными оказались только двое. При этом адвокаты заверяют, что у большинства есть достаточное количество доказательств, свидетельствующих об их преследовании в Китае. Единственным отличием заявителей является лишь степень применяемых к ним репрессий.

На контакт со СМИ представители группы китайских христиан, претендующих на убежище в Чехии, идут неохотно. Публичное выступление, как подчеркивается, могло бы нанести вред их родственникам, оставшимся в Китае.

Гана Франкова, фото: Ян ВилубыГана Франкова, фото: Ян Вилубы «Молчание – это результат страха вновь оказаться в Китае. Я здесь живу уже долго, у меня много знакомых, которые мне помогают, как будто бы были родственниками. Я не хочу их потерять», - написал один из представителей общины, живущий в моравском городе Оломоуц. От предоставления интервью Чешскому радио он также отказался.

Более успешным оказалось Чешское телевидение. Молодая китаянка согласилась говорить на микрофон, но только при условии сохранения анонимности и изменения ее голоса.

— «Я уехала из своей страны, так как чувствовала давление со стороны правительства и различных государственных инстанций. За христианами в Китае следят, доносят об их религиозной деятельности».

По словам китаянки, у себя на родине она была дважды арестована, что и заставило ее уехать из страны.

Антон Каймаков
12-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Мобильный справочник для иностранцев, фото: Интеграционный центр Праги

Мобильный справочник для иностранцев

Интеграционный центр Праги - некоммерческая организация по оказанию помощи иностранцам, учрежденная в 2012 году мэрией столицы и поддерживаемая…
Иллюстративное фото: Jacqueline macou, Pixabay / CC0 Public Domain

Убежище для китайских христиан – ожидание, растянувшееся на годы

Проволочки в процессе предоставления убежища китайским христианам вынудили омбудсмена Чешской Республики Анну Шабатову отправить запрос…
Богуслав Соботка, фото: ЧТК

Премьер Чехии проведет в Будапеште билатеральную встречу с Ли Кэцяном

Переговоры о перспективах экономического взаимосотрудничества начали на саммите в Будапеште 27 ноября премьер-министры и другие представители…
Далее об этом

Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL