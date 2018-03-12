Убежище для китайских христиан - отказ МВД обжалуют в суде

Две недели назад МВД сообщило об удовлетворении прошений 8 китайских христиан, заявивших о преследованиях, которым они подвергались со стороны властей у себя на родине. Еще 70 заявлений были отвергнуты. Ряд просителей дожидались решения чешского министерства несколько лет.

В защиту китайских христиан, стремившихся обосноваться в Чехии, неоднократно выступали отечественные общественные деятели.

В сентябре 2017 года более 130 известных чешских граждан и бывших диссидентов отправили премьеру Чехии требование отдать приказ МВД принять решение по поводу предоставления убежища китайским христианам. Под требованием тогда подписались, например, епископ Вацлав Малый, философ Даниэль Кропа, драматург Милан Угде, писательница Радка Денемаркова. Авторы обращения подчеркивали, что китайские христиане покинули родину, спасаясь от репрессий, поэтому Чехия должна предоставить им убежище.

В декабре 2017 году дело под свой контроль взяла омбудсмен Чехии Анна Шабатова, так как ей показались неоправданно длительными сроки рассмотрения прошений. Омбудсмен запросила у МВД личные дела просителей для ознакомления (с 2015 года на рассмотрение заявлений на получение убежища в Чехии отведено максимально 18 месяцев).

В минувшее воскресенье в чешских католических храмах в поддержку просителей убежища состоялся молитвенный марафон.

Интересы трех десятков заявителей представляет Организация помощи беженцам. По словам юриста Ганы Франковой, из числа ее подопечных успешными оказались только двое. При этом адвокаты заверяют, что у большинства есть достаточное количество доказательств, свидетельствующих об их преследовании в Китае. Единственным отличием заявителей является лишь степень применяемых к ним репрессий.

На контакт со СМИ представители группы китайских христиан, претендующих на убежище в Чехии, идут неохотно. Публичное выступление, как подчеркивается, могло бы нанести вред их родственникам, оставшимся в Китае.

«Молчание – это результат страха вновь оказаться в Китае. Я здесь живу уже долго, у меня много знакомых, которые мне помогают, как будто бы были родственниками. Я не хочу их потерять», - написал один из представителей общины, живущий в моравском городе Оломоуц. От предоставления интервью Чешскому радио он также отказался.

Более успешным оказалось Чешское телевидение. Молодая китаянка согласилась говорить на микрофон, но только при условии сохранения анонимности и изменения ее голоса.

— «Я уехала из своей страны, так как чувствовала давление со стороны правительства и различных государственных инстанций. За христианами в Китае следят, доносят об их религиозной деятельности».

По словам китаянки, у себя на родине она была дважды арестована, что и заставило ее уехать из страны.