Убежище для бездомных в морозную ночь - ночлежки, дневные центры и отапливаемые палатки

Антон Каймаков
27-02-2018
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Мороз, господствующий в эти дни на всей территории Чехии, заставляет граждан без крова искать себе прибежище в ночлежках. В некоторых районах свободных мест для ночевки почти нет. Холодно, как предполагают синоптики, будет в течение всей ближайшей недели. В Праге, в случае необходимости, бездомных на ночлег будут принимать также и в дневных центрах. Если же ситуация ухудшится, то столичные власти готовы разбить специальные зимние отапливаемые палатки.

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«Гермес», фото: Филип Яндоурек, ЧРо«Гермес», фото: Филип Яндоурек, ЧРо В Праге, например, работу ночлежек для бездомных обеспечивает городская администрация, а также ряд благотворительных организаций – Армия спасения, Надежда, Каритас. Переночевать бездомные могут и в плавучей ночлежке «Гермес», где в настоящее время отменено взимание платы за ночлег.

«Морозные ночи нас ждут вплоть до пятницы. Температура воздуха будет опускаться до -12°C. Холоднее всего будет в ночь на четверг, когда столбик термометра может опуститься до -14°C, а в регионах, где лежит снег, до -19°C. Потепление наступит в выходные. В некоторых регионах температура воздуха даже может подняться выше нулевой отметки», - комментирует метеоролог Яна Гуйслова.

В чешской столице функционирует центральная диспетчерская, куда ночлежные дома сообщают о количестве свободных мест. Благодаря этому социальные работники, оказывающие помощь на улице, способны подсказать нуждающимся - куда можно отправиться переночевать. В зимний период для работы непосредственно на улице Центр социальных услуг Праги формирует две группы соцработников.

«Nocleženka» (Билет на ночлег), фото: Армия спасения«Nocleženka» (Билет на ночлег), фото: Армия спасения Активно в морозные дни идет также раздача теплой одежды, которую благотворительным организациям подарили граждане.

Армия спасения запустила проект сбора средств для людей без крова – «Nocleženka» (Билет на ночлег). Минимальная сумма пожертвования – 100 крон (около 4 евро). Каждое пожертвование – это не только ночь в тепле, но также ужин, горячий напиток и возможность принять душ.

В городе Млада Болеслав для бездомных разбивали палатку уже в ноябре. Тогда ей воспользовались 192 человека. С 6 февраля временное пристанище вновь готово приютить всех нуждающихся. Только в ночь на понедельник теплой палаткой воспользовалось 13 человек.

Антон Каймаков
27-02-2018
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