У погибшего самца белого носорога может появиться потомство

Немало слез пролили в минувший понедельник смотрители кенийского заповедника «Ol Pejeta», которые были вынуждены проститься со своим питомцем носорогом Суданом. 45-летний, единственный на свете самец белого северного носорога, которого в 70-х годах XX века спасли в Чехословакии, а потом вернули обратно в Африку с целью размножения в дикой природе, был усыплен по причине плохого состояния здоровья. Несмотря на грустную новость, подчеркивает директор зоопарка города Двур-Кралове-над-Лабем Пржемысл Рабас, это еще не означает, что виду грозит полное исчезновение.
«Состояние Судана было плохим. Один из кризисов настал две недели назад, потом было некоторое улучшение. Носорог даже несколько раз вышел из своего загона. В выходные, однако, состояние его резко ухудшилось. Судан даже не пытался подняться. Когда в воскресенье я получил извести о происходящем, то сразу вылетел в Кению. В понедельник утром мы были вынуждены принять решение об усыплении носорога, чтобы не продлевать его мучений. Решение принимал я, как представитель Сафари-парка Двур-Кралове-над-Лабем, представители «Ol Pejeta» и кенийский государственный ветеринар», - комментирует директор зоопарка Пржемысл Рабас, подчеркивая, что носорог длительное время страдал от разрушения бедренного сустава и связанных с этим воспалений и инфекций.
В 1975 году прошлого века самец Судан и еще четыре самки были перевезены в Чехословакию, что помогло спасти животных от браконьеров. Сафари-парк Двур-Кралове-над-Лабем сегодня специализируется на сохранении северного белого носорога, чем и было обусловлено в 2009 году возвращение Судана обратно в Африку (всего было отправлено 4 особи – 2 самца и 2 самки). Чтобы не дать малейшего шанса браконьерам, животных взяли под свою неусыпную охрану вооруженные егеря.
По данным Всемирного фонда природы, в 1960 году на планете жило более 2 тысяч белых северных носорогов. В 1980 году на свете осталось только 15 особей. Сегодня в кенийском заповеднике живет только две самки.
Несмотря на то, что в природе вид уже считается исчезнувшим, благодаря искусственному размножению еще остаются шансы на возрождение.
«В создавшейся грустной ситуации, возможно, это и звучит странно, но повода для слез нет. Хотя, конечно, вчера работники заповедника немало плакали, что свидетельствует об отношении, которое у них сформировалось к Судану. Однако необходимо подчеркнуть, что сегодня мы находимся гораздо ближе к возможности повторного размножения этих животных, чем 10 лет назад, когда белых северных носорогов на свете было еще восемь.
Судан прожил хорошую жизнь, у него было несколько потомков, поэтому нет повода для слез. Вдобавок, вполне вероятно, что и в ближайшие годы у Судана еще появится несколько следующих потомков. Мы сохранили его семя. Мы способны в лабораторных условиях создавать эмбрионы и далее их пересаживать. А в случае северного белого носорога, есть еще две самки.
Если мы не опустим рук и найдем возможности для финансирования, то в будущем у нас еще могут появиться детеныши северного белого носорога», - подчеркивает Пржемысл Рабас, директор Сафари-парк в городе Двур-Кралове-над-Лабем.