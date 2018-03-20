У погибшего самца белого носорога может появиться потомство

«Состояние Судана было плохим. Один из кризисов настал две недели назад, потом было некоторое улучшение. Носорог даже несколько раз вышел из своего загона. В выходные, однако, состояние его резко ухудшилось. Судан даже не пытался подняться. Когда в воскресенье я получил извести о происходящем, то сразу вылетел в Кению. В понедельник утром мы были вынуждены принять решение об усыплении носорога, чтобы не продлевать его мучений. Решение принимал я, как представитель Сафари-парка Двур-Кралове-над-Лабем, представители «Ol Pejeta» и кенийский государственный ветеринар», - комментирует директор зоопарка Пржемысл Рабас, подчеркивая, что носорог длительное время страдал от разрушения бедренного сустава и связанных с этим воспалений и инфекций.

В 1975 году прошлого века самец Судан и еще четыре самки были перевезены в Чехословакию, что помогло спасти животных от браконьеров. Сафари-парк Двур-Кралове-над-Лабем сегодня специализируется на сохранении северного белого носорога, чем и было обусловлено в 2009 году возвращение Судана обратно в Африку (всего было отправлено 4 особи – 2 самца и 2 самки). Чтобы не дать малейшего шанса браконьерам, животных взяли под свою неусыпную охрану вооруженные егеря.

По данным Всемирного фонда природы, в 1960 году на планете жило более 2 тысяч белых северных носорогов. В 1980 году на свете осталось только 15 особей. Сегодня в кенийском заповеднике живет только две самки.

Несмотря на то, что в природе вид уже считается исчезнувшим, благодаря искусственному размножению еще остаются шансы на возрождение.

«В создавшейся грустной ситуации, возможно, это и звучит странно, но повода для слез нет. Хотя, конечно, вчера работники заповедника немало плакали, что свидетельствует об отношении, которое у них сформировалось к Судану. Однако необходимо подчеркнуть, что сегодня мы находимся гораздо ближе к возможности повторного размножения этих животных, чем 10 лет назад, когда белых северных носорогов на свете было еще восемь.

Судан прожил хорошую жизнь, у него было несколько потомков, поэтому нет повода для слез. Вдобавок, вполне вероятно, что и в ближайшие годы у Судана еще появится несколько следующих потомков. Мы сохранили его семя. Мы способны в лабораторных условиях создавать эмбрионы и далее их пересаживать. А в случае северного белого носорога, есть еще две самки.

Если мы не опустим рук и найдем возможности для финансирования, то в будущем у нас еще могут появиться детеныши северного белого носорога», - подчеркивает Пржемысл Рабас, директор Сафари-парк в городе Двур-Кралове-над-Лабем.