У инвалидов появился новый шанс найти вторую половинку

Как же работает такой необычный сайт, где противоположную сторону, в буквальном смысле слова, невозможно увидеть своими глазами? Новый сайт знакомств Tvojelaska.cz («Твоя любовь») появился именно с той целью, чтобы помочь людям с какими-либо ограничениями найти свою вторую половинку. Знакомиться потенциальным претендентам там помогают специально обученные коучи. Идея такой необычной службы знакомств появилась на свет, благодаря паре, которая также познакомилась через самую обычную службу знакомств – бывшему депутату от движения «Дела общественные» Кристине Мертловой (до замужества – Кочи) и математику Якубу Мертлу. Организовали они это благое начинание с поддержкой европейских фондов.

Кстати, по информации Чешского статистического управления, умственные или физические ограничения, в той или иной степени, имеет в Чешской Республике порядка одного миллиона человек. По данным сайта Nevidomimezinami.cz («Незрячие среди нас»), людей с дефектами зрения в Чехии около 100 тысяч, из них 10 тысяч – с тяжелой формой. В чем же отличие знакомств людей незрячих, от, так скажем, классических?

«Человек без отклонений по зрению живет преимущественно визуальной жизнью, то есть предпочитает, в первую очередь, красоту. Незрячий или слабовидящий человек рассчитывает на другие органы чувств – слух, осязание и обоняние, и, конечно, это его очень ограничивает. Знакомства у таких людей проходят, в сущности, подобно, как и у других. Это происходит в школах, на работе, и, в особенности, во время мероприятий, которые организуют общества, работающие с инвалидами по зрению», - рассказывает Михал Кухарж, педагог и организатор образовательных программ для незрячих людей.

В мире функционирует великое множество служб знакомств для самых разных категорий меньшинств. Есть ли шанс, что такой вот сайт приживется в Чехии, и способен ли он решить проблематику знакомств инвалидов по зрению, как таковую?

«Эта проблема очень актуальна для многих незрячих людей. Многие из них очень хотели бы познакомиться и даже создать семью с человеком без такого ограничения, то есть со зрячим. Например, один знакомый слепой мне сказал: «Когда я прикасаюсь к женскому лицу, я ощущаю ее нос, щеки, рот – это детали, которые я могу воспринимать, но я не способен сложить их в единое целое. Таким образом, мне остается слушать ее голос, вдыхать ее запах, а потом концентрироваться на том, каков этот человек». Так что среди незрячих знакомство – это огромная проблема, и этот вопрос широко обсуждается», - продолжает Михал Кухарж.

А как, с точки зрения профессионального педагога, лучше, если человек с инвалидностью найдет себе здорового партнера, или же, наоборот, также встретит человека с отклонениями, которому хорошо известно, что такое жить с ограничениями?

«Говоря откровенно, для человека с тяжелой инвалидностью по зрению жить со здоровым партнером – это приятно и выгодно. С другой стороны, в основном партнерские отношения устанавливаются между людьми с такой же формой инвалидности по зрению», - заключает Михал Кухарж.