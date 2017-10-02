Тысячам чешских сирот нужна не только материальная помощь

Такую печальную статистику представило Чешское управление социального обеспечения в отношении выплаты пенсионных пособий по утрате кормильца. Из-за того, что не каждый сирота имеет право на получение такого пособия, де-факто, число сирот в Чехии может быть еще больше – точной статистики по данному вопросу не существует. Как говорит психиатр Ян Пфайффер, далеко не каждый ребенок способен самостоятельно справиться с потерей:

«Маленький ребенок может замкнуться в себе, стать аутистом, перестать общаться или принимать пищу и так далее. Дети старшего возраста могут начать винить себя, потому что не способны найти объяснение тому, почему родителя больше нет, и у них появляется ощущение, что это они сделали что-то неправильно. Все это может стать причиной какого-либо нарушения во взрослом возрасте, низкой самооценки и усилении самообвинений».

Именно поэтому необходимо работать с такими детьми, чтобы они сумели понять и принять уход близкого человека. Однако в Чехии центров, занимающихся такой работой совсем немного. Одним из них является неправительственная организация Vigvam. Самое сложное – проводить терапию у маленьких детей, которым невозможно объяснить ситуацию словами:

«С маленькими детьми выгодно работать с терапевтической песочницей, с перчаточными куклами, с театром. Детям гораздо проще показать, что сердится фигурка, чем сказать, сержусь я из-за того, что у меня умер папа, и, разозлил меня, потому что оставил меня здесь одного», - разъясняет директор консультационной службы Vigvam Сильвия Стретти.

Профессиональная помощь бывает необходима и целой семье, если она потеряла близкого. Тогда на выручку приходят групповые терапевтические занятия. С начала 2017 года консультационный центр Vigvam посетило 15 семей. Однако не каждая семья готова признать, что помощь ей необходима, результатом этого отказа может стать распад семьи, предупреждает Сильвия Стретти:

«Как правило, в большинстве семей существует тенденция, когда ее члены берегут чувства других: дети не будут плакать перед родителями, чтобы их не расстраивать, родители будут держаться перед детьми, чтобы те не грустили. В итоге все настолько берегут друг друга, что вообще об этом не говорят».

Материальная помощь от государства

Государство предоставляет детям, потерявшим одного или обоих родителей, материальную помощь – так называемую пенсию по утрате кормильца в размере порядка шести тысяч крон в месяц (около 230 евро). Таким образом, ежемесячно государство выплачивает в рамках такой помощи примерно 270 миллионов крон (10,1 млн. евро). Однако не все дети имеют на такую пенсию право. Разъясняет пресс-секретарь Чешского управления социального обеспечения Рената Провазникова:

«Право на пенсию по утрате кормильца появляется, если покойный получал пенсию по старости или по инвалидности, умер вследствие травмы, полученной на рабочем месте, или из-за профессионального заболевания, или же на момент смерти у него существовал определенный срок пенсионного страхования».

Это означает, что покойный платил социальное страхование. Если же, например, предприниматель не оплачивал социальное страхование, у его потомка нет права на получение пенсии по утрате кормильца. Тем не менее, это не единственная форма финансовой поддержки, которую сироты могут получать от государства.

«У детей есть право на получения дотации на ребенка из системы государственной социальной поддержки и из системы помощи в материальной нужде, например, на доплату на жилье», - добавляет пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел Петр Габань.