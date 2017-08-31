Туристическая карта – лайфхак для гостей Чехии

Такая карта будет действовать на всей территории Чешской Республики и позволит путешественникам сэкономить и на входных билетах в музеи, и на транспорте. Впрочем, обладателям такой карты будет предложена целая система скидок, включая рестораны, спортзалы, приобретение туристической экипировки и многое другое.

Сегодня в стране уже действует три десятка городских и региональных карт – большой популярностью они пользуются не только у иностранных туристов, но и у семей с детьми. Собственные карты уже ввели, например, Прага, Чешский Крумлов, Шумава. Более 20 тысяч распространил Клуб чешских туристов. Только Гаррахове в прошлом году продли около 50 тыс. карт. В Оломоуце с каждым годом увеличение продаж идет на сотни.

«Тут есть обозначение возможности бесплатного входа, с этими красными точками – например, в зоопарк, Еврейский музей и так далее», – описывает карту, которая действует в Праге, продавец Павел. По его наблюдениям, эти «туристические паспорта» покупают, в основном иностранцы. Карта на три дня стоит около 2000 крон (77 евро). В эту цену входят и поездки на городском транспорте и скидки на входные билеты в некоторые музеи и достопримечательности, автобусная поездка от Главного вокзала до пражского аэропорта, скидки на экскурсионные поездки по Влтаве и многое другое.

Большинство из существующих карт будет «поглощено» единой национальной картой. В продажу она поступит со следующего года, а с середины сентября начнутся «полевые испытания» в тестовом режиме. «Будет введена единая национальная карта, в которую, вероятно, вольются региональные. Пользователи смогут выбрать, что для них предпочтительнее, – пластиковая карточка или мобильное приложение, которое будет генерировать коды быстрого реагирования (QR), – ими они будут пользоваться в качестве билетов и для получения скидок – для входа в музеи и достопримечательности, на железнодорожные билеты и т.д.», – пояснил в интервью «Радиожурналу» сотрудник агентства Czechtourism Алеш Панграц.

Новую туристическую карту смело можно назвать «умной», ведь с ее помощью можно будет не только попадать в музеи, путешествовать на поездах и автобусах, – она станет настоящим проводником по стране. Туристы смогут, например, узнать, какие блюда характерны для того или иного региона.

«Там обозначены велодорожки, содержится информация о местах в гостиницах и пансионах, различных форм проведения досуга. Карта ориентирована на конченого потребителя – туриста. Когда запустит приложение, то карта ему, например, проложит маршрут от одного пункта до другого и подскажет, что интересного там происходит», – уточнил Алеш Панграц.

Ян Папеж из Ассоциации турбюро считает, что Чехия пока что здесь существенно отстает от других стран. «Некоторые наши соседи тут ушли далеко вперед, как, например, Германия, Австрия, Швейцария, а также другие страны, куда приезжает большое количество туристов, как, например, Перу», – считает специалист.

На первом этапе карта будет выдаваться бесплатно, а взимать за нее деньги агентство Czechtourism планирует только в следующем году. Карта удешевит, прежде всего, посещение менее популярных достопримечательностей. «Как это ни парадоксально, в случае традиционных туристических достопримечательностей скидки будут минимальными. Мы будем рады, если нам удастся подтолкнуть туристов к посещению менее известных мест, чтобы у нас не были переполнены толпами такие популярные города как Прага, Чешский Крумлов, Кутная Гора, чтобы нам удалось привлечь их, например, в Небилов. Чем дальше от Праги, тем выше скидка», – объясняет Алеш Панграц.