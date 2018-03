Тренировка памяти по-древнеримски

В Европе координацию мероприятия осуществляет The European Dana Alliance for the Brain.

Инициатором проведения Недели познания мозга в Чехии в 1998 году стал чешский невролог и профессор Йозеф Сыка, деятельность которого неразрывно связана с Институтом экспериментальной медицины Академии наук ЧР. В программу национальной недели, часть которой является интерактивной, включены циклы бесед с ведущими специалистами в области теоретической и клинической нейропсихологии, выставки, обучающие мероприятия. В том числе связанные с тренировкой памяти.

Желающие могут посетить лекции, помимо прочего, Якуба Пока, основателя Школы памяти, который изучает техники запоминания более двадцати лет и стал их активным пропагандистом в стране. Он также является автором книги Jak se naučit 100 slovíček za hodinu («Как выучить 100 слов за час»).

Настройтесь на прием информации

Неделя мозга раскрывает перед людьми новые возможности. Я убеждаюсь в этом, так как люди, которые приходят на мои лекции, признаются, что никто и никогда их толком не учил, как правильно усваивать необходимый материал. Нередко они впервые лишь на семинаре узнают, что именно следует улучшить в процессе изучения новой информации и как научиться эффективнее запоминать. На мой взгляд, такие мероприятия очень нужны,

– полагает Якуб Пок и напоминает о значении ассоциативных связей и необходимости настройки на прием информации.

«Люди совершают ошибку уже в тот момент, когда внимательно не слушают того, кто называет им свое имя или фамилию, поэтому нужная информация улетучивается из их головы уже в первые пять секунд. Однако здесь на помощь приходят различные техники запоминания. Когда я веду курсы, на которые записались 30-40 участников, то сразу стремлюсь запомнить все их имена, фамилии и номера телефонов, что мне уже не составляет труда, причем достаточно услышать их один раз. Когда нам необходимо запомнить новые иностранные слова, краеугольным становится метод мнемонических ассоциаций. К слову надо придумать сценку, фразу или сюжет, который работает в сочетании со звуковой ассоциацией. Например, по такой простой схеме: слово собака по-испански – perro, так что запоминаем образ: собака держит в зубах перо».

Дворец воспоминаний – площадь не ограничена

В программе Недели мозга – лекции «Игры-головоломки в процессе обучения», «Стресс, душевное здоровье и осознанность («навык присутствия»)», «Выражение лица как окно в душу», панельная дискуссия «Информатика, робототехника и мозг», проекция чешского документального фильма «Дети полнолуния», посвященного проблематике детского аутизма и сопровождаемого дискуссией.

Востребованным среди тех, кто нуждается в запоминании большого объема сведений, является и такой известный метод пространственного маркирования как дворец воспоминаний. Его называют методом локусов или мест, лоскутным одеялом памяти и т.п., в британском сериале о Ш. Холмсе он получил название «чертоги разума». Стратегия упоминалась в древнеримских источниках и заключается в сильных ассоциативных связях, построении в памяти «тайников», где будет сохранна любая информация.

Якуб Пок:

«Методом дорог, который еще называют методом матриц, пользовались уже 2,5 тыс. лет назад сенаторы в Древнем Риме. Сегодня к нему прибегают, когда готовятся к обширным презентациям или, например, лекциям. Он весьма эффективен, так как многие люди мыслят образами, просто в последнее время мы о таком потенциале подзабыли и нередко занимаемся механической зубрежкой, быстро исчерпывая свои возможности».

Некоторые из лекторов обращают внимание на особенности вербального и невербального способа мышления – в последнем на первый план выходят мысленные концепции, образы, и предлагают воспользоваться для изучения нового языка осмысленными картинками, сменяющими друг друга.

Неделя познания мозга продлится до 18 марта.