Transparency International выступает за чистый спорт

Антон Каймаков, Willoughby Ian
23-08-2017
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«Избавим спорт от коррупционных махинаций!» – призывают в видео-эстафете чешские хоккеисты, волейболисты, атлеты, популярные актеры, присоединившиеся к новой кампании организации Transparency International Česká republika.

«Не дайте коррупции претвориться в одну из спотривных дисциплин!» - в ролике Transparency International принимают участие и известные чешские комики, Фото: Transparency International«Не дайте коррупции претвориться в одну из спотривных дисциплин!» - в ролике Transparency International принимают участие и известные чешские комики, Фото: Transparency International Если сидеть сиднем, делая вид, что ничего не происходит, то весьма скоро на трибунах стадионов и у телевизоров будут собираться не болельщики, а любители «Коррупционного многоборья». На пьедесталы же почета будут взбираться чемпионы по «денежной эстафете», «метанию толстых чемоданов с купюрами» и мастера «по прикарманиванию медалей». Это сюжет видеоклипа, обращающего внимание на необходимость изменить систему распределения спортивных дотаций.

«Темой спорта Transparency International занимается длительное время. Наша новая кампания - это напоминание о продолжающейся работе в этом направлении и о том, что все, кому проблемы в сфере спорта не безразличны, могут к нам обращаться, - подчеркивает Сильвия Клобоучкова, юрист организации. - Суть спорта заключается в достижении определенных результатов. Там, где речь идет о результатах, всегда найдутся желающие повлиять на исход. Это один аспект. Второе - в сфере спорта всегда присутствуют значительные государственные средства. Раз речь идет о деньгах, то всегда появляется тенденция направить поступающие деньги в то русло, которое выгодно той или другой заинтересованной группе. Я думаю, что в этом отношении спорте все функционирует так же, как и в любых других сферах деятельности».

Сильвия Клобоучкова, Фото: Transparency InternationalСильвия Клобоучкова, Фото: Transparency International Юрист Сильвия Клобоучникова считает, что главной целью сейчас должно стать изменение системы долгосрочного финансирования чешского спорта: «Здесь действительно все зависит от нас, от инстанций, которые занимаются сферой спорта. Нам необходима прозрачная система, в рамках которой можно легко предопределить ожидаемый результат».

Transparency International ожидает, что люди, ставшие свидетелями каких-то коррупционных операций в спорте, не станут молчать, а сообщат о происходящем.

- «Наша кампания направлена и на это. Люди должны знать к кому и как обратиться в критической ситуации. На нашем сайте есть специальный формуляр, посредством которого можно сообщать не только о случаях классического взяточничества, но и поделиться подозрениями в случае непрозрачного перераспределения спортивных дотаций или же осуществления инвестиций в спортивную инфраструктуру».

Не появляется ли в этом случае пространство для злоупотреблений?

- «Мы длительное время работаем с людьми, которые приходят к нам сообщить об имеющей место уголовной деятельности в той или иной сфере. У нас есть необходимый опыт, и мы способны распознать, идет ли речь о реальных подозрениях или же кто-то пытается свести счеты с тем или иным человеком, очернить его».

Кто из спортсменов присоединился к вашей кампании?

«Спортсмены могут подключиться к нашей антикоррупционной видео-эстафете - высказаться по проблеме и передать символическую эстафетную палочку своему коллеге. В сюжетах уже снялся, например, хоккеист Давид Пастрняк, пляжная волейболистка Кристина Колоцова… О намерении принять участие в антикоррупционной видео-эстафете заявили и другие чешские спортивные звезды, клипы с которыми также будут постепенно публиковаться. Я уверена, что смысл в реализации подобных кампаний есть, и что они свой результат принесут, хотя это и вопрос более длительной перспективы, а не завтрашнего дня», - заявляет юрист Transparency International Česká republika Сильвия Клобоучникова.

Антон Каймаков, Willoughby Ian
23-08-2017
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