Комплекс для проведения скачек был создан на месте террикона «Велебудице», искусственной насыпи из пустых пород, появившейся при разработке полезных ископаемых. Идея создать в городе ипподром появилась еще в начале 70-е гг. прошлого века – об этом мечтал директор конезавода в Свинчицах Ярослав Подолан. Спустя десять лет, в 1982 г., здесь начались строительные работы – энтузиастам из Моста помогло знакомство с Жаном де Шевиньи, знаменитым французским специалистом по строительству подобных сооружений. Однако первые лошади вышли на беговую дорожку лишь 13 сентября 1997 г. – возведение комплекса усложняло смещение породы и пустоты, оставшиеся на месте террикона. Однако постепенно ипподром превратился в место, где удобно всем – и лошадям, и жокеям, и зрителям. Кстати, Ярослав Подолан, стоявший некогда у истоков ипподрома в Мосте, и сегодня любит приходить на трибуну и желать удачи жокеям.

За два десятилетия на городском ипподроме прошло уже более 1000 конных состязаний. Размеры комплекса позволили создать тут уникальную беговую дорожку – ипподром Моста – единственный в стране может похвастаться прямой трассой для гладких скачек протяженностью 1200 м.

Кроме того, здесь созданы замечательные условия для тренировок – площадь комплекса составляет ни много ни мало 43 гектара – в четыре раза больше пражского ипподрома Хухле. Такие размеры позволяют тренерам оттачивать мастерство и на песчаной поверхности, и на траве. Сюда часто приезжает легендарный чешский тренер Йозеф Ваня-старший, чьи воспитанники одержали в общей сложности 86 побед. Любит Мост и такой выдающийся жокей как Ян Рай, в копилке которого хранится 69 кубков. «Этот сезон мы открыли в мае, и вплоть до ноября у нас запланировано восемь дней скачек», – объясняет Якуб Шимунек, глава акционерной компании, владеющей ипподромом. Всего за сезон проходит здесь до 50 забегов, в которых участвует четыре около 400 лошадей.

Впрочем, не простаивает ипподром и в периоды между скачками. «Наш комплекс открыт каждый день, с 7 до 9 часов. Здесь действуют пригородные лагеря на открытом воздухе и проводятся другие мероприятия. У нас создана ин-лайн дорожка, а это значит, что здесь можно покататься на роликовых коньках. У нас есть собственные грили, которыми могут пользоваться посетители, отмечать дни рождения, и я рискну предположить, что это место – одно из самых популярных у жителей Моста», – рассказывает Якуб Шимунек.

Одной из последних новинок этого мультифункционального ипподрома стала площадка для футболгольфа – это когда в лунки кидаешь не гольфовый, а настоящий футбольный мяч. Кстати, таких площадок в Чешской Республике существует всего три. Разумеется, на саму беговую дорожку «двуногие» посетители не допускаются. «Главная трасса номер один служит только для проведения скачек или так называемой «быстрой работы» – отработка темпа у лошадей, проходящих тренировку. Однако посетители могут воспользоваться услугами Ездового общества, которое организует конные прогулки для всех желающих».

В общем, жизнь на ипподроме кипит буквально круглый год. Например, именно сюда съезжаются счастливые владельцы автомобилей марки Citroen 2. В 2009 г. на этот слет прибыло 3335 таких авто из 20 стран мира.

И все же ипподром – это, прежде всего, скачки. «Большой Мостецкий стипль-чез состоится 26 августа», – приглашает Якуб Шимунек.