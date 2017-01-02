02-01-2017 14:09 | Ольга Васинкевич

Со 2 января в Чешской Республике начал свою работу Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Его целью является противостояние угрозам терроризма, пропаганды и дезинформации в сети Интернет, которые могут исходить как со стороны России, так и от организации Исламское государство. Открытие центра является реакцией на проведенный в Чешской Республике Аудит безопасности.

В специализированной команде нового Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами, открывшегося в рамках МВД Чешской Республики, состоит 20 человек, которые свою деятельность будут осуществлять при сотрудничестве с разведывательными службами, а также МИД и Министерством обороны.

«В нем будут работать гражданские сотрудники Министерства внутренних дел, я не хочу, чтобы туда внедрялись полицейские или же представители спецслужб. Это будут методисты, специалисты, одним словом - профессионалы. Они будут сотрудничать с академической сферой», - таково было видение нового центра министра внутренних дел Милана Хованеца весной 2016 года, когда он представлял проект.

Создание центра стало реакцией на прошедший Аудит безопасности Чешской Республики. Ныне специалисты центра будут работать с его результатами.

«Работники центра будут стараться обработать результаты аудита таким образом, чтобы они не потеряли актуальности, чтобы центр реагировал на новые вызовы, которые будут появляться», - разъясняет Милан Хованец.

«Наши действия будут касаться экстремизма, радикализации общества, права на проведение собраний, но также охраны выборов и их правильного прохождения. Результаты нашей работы, как уже можно было видеть в конце минувшего года, будут появляться на специально открытом аккаунте в сети Twitter», - рассказывает координатор Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами Эва Романцовова.

Аудит национальной безопасности был одобрен в середине декабря минувшего года правительством. Тогда министр иностранных дел Любомир Заоралек заявил:

«Среди угроз, которым необходимо уделять повышенное внимание – угрозы, связанные с кибернетической безопасностью, кампаниями по дезинформации, а также новые угрозы в области действий террористов, которые постепенно меняются, и в которых будет необходимо искать новые и улучшать существующие способы противостояния им».

Одной из задач центра станет наблюдение в сети Интернет за возможными террористическими угрозами, но также и источниками пророссийской пропаганды. Новую специализированную команду в своем Рождественском обращении критиковал президент страны Милош Земан, который связал ее появление с цензурой Интернета:

«Я принципиально против цензуры, за исключением порнографии и, в особенности, детской порнографии. В противном случае, тот, кто препятствует другим высказывать собственные аргументы, лишь подтверждает, что у него самого нет аргументов. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы наше Министерство внутренних дел стало современным Кониашом (прим. Антонин Кониаш, чешский иезуит-фанатик, проповедник и воинственный цензор, автор знаменитого списка запрещенных в период контрреформации книг «Ключ к распознанию ереси» (полный список запрещенных атиканом книг)», - заявил президент в своем Рождественском обращении.

Министерство внутренних дел возразило на слова главы государства тем, что не собирается ничего цензурировать. Как пишет ведомство на своих страницах: «У центра не будет «кнопки» для выключения Интернета. Центр не собирается навязывать людям правду и проводить цензуру. Он не будет удалять содержание ни из Интернета, ни из печатной прессы. Центр будет работать, прежде всего, с открытыми источниками, доступными каждому, а также будет открыто общаться с гражданским обществом, СМИ и иными субъектами».

Открытие нового центра приветствует бывший министр внутренних дел и председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Франтишек Бублан. По его мнению, гибридные угрозы становятся все более актуальной темой, поскольку Интернету верит все большее число людей:

«Общественность, которая сильно зависит от Интернета или же от получения информации из Интернета, часто даже не пытается вникнуть в суть вещей. Зачастую люди читают только заголовки новостей и даже не стремятся распознать правду и ложь. Вследствие этого могут сформироваться ложные представления о чем угодно».

Специализированную команду возглавит Бенедикт Вангели, который руководит в МВД Отделом угроз безопасности.