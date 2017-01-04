04-01-2017 14:10 | Антон Каймаков

В случае возникновения экстремальной ситуации, например, террористической атаки, граждане, легально владеющие оружием, должны иметь право воспользоваться им для противодействия преступникам, считает глава МВД Чехии Милан Хованец. Соответствующую поправку его ведомство готовится провести Палатой депутатов еще до начала парламентских выборов. План, однако, противоречит стремлению Европейской комиссии внедрить еще более строгие правила владения огнестрельным оружием.

Своевременное применение оружия против террористов может значительно сократить количество жертв нападения, уверено Министерство внутренних дел Чехии. Идею расширить право граждан на использование легального оружия поддержал член депутатского Комитета по вопросам безопасности Мартин Ланк, представляющий движение Рассвет:

«Полиция не может быть везде, стражей правопорядка невозможно поставить на каждом углу. В случае кризисной ситуации прибытие полиции на место происшествия гарантировано в течение всего нескольких минут, однако, и эта пара мгновений может сыграть огромную роль. Причем в случае применения оружия, речь может идти и не только о гражданских лицах. Профессиональные полицейские, даже во внеурочное время, также должны получить право иметь при себе табельное оружие».

За предложенное МВД изменение конституционного закона выступило и Объединение по защите прав владельцев оружия Lex.

«Мы это воспринимаем и в качестве проявления доверия со стороны государства к владельцам оружия. Нас не причисляют к категории опасных аспектов, а, наоборот, считают людьми, способными государству помочь», - заявил пресс-секретарь Объединения Lex Давид Карасек.

Нововведение, считает Карасек, должно лишь дополнить уже действующее законодательство, но не изменять его коренным образом:

«Мы выступаем за сохранение всех уже существующих рамок, касающиеся безопасности – несудимость владельцев оружия и хорошее состояние здоровья. Именно упомянутые требования и обеспечивают то, что в нашей стране количество уголовных преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, столь низкое, чем, например, в США, где подобных правил нет».

Специалист по конституционному праву Ян Кудрна, однако, напоминает, что Евросоюз стремится к ужесточению правил владения оружием и разрабатываемая общеевропейская норма большую часть полуавтоматических видов оружия переводит в ранг запрещенных. Это реакция на террористические атаки, осуществленные в Париже.

Чешское законодательство, напоминает Ян Кудрна, в данном случае подчинено требованиям ЕС: «Как уже несколько раз произошло ранее, вновь проявится верховенство европейского права над конституционным правом, как Чешской Республики, так и иных государств-членов ЕС».