Тень Марианской колонны на Староместской площади

Для туристов облик Староместской площади – раз и навсегда сложившийся ансамбль – пестрые циферблаты Пражских курантов на ратуше, шпили Тынского храма, зеленая бронза памятника Яну Гусу. Однако некогда тут существовала еще одна важная доминанта – Марианская колонна, которую как символ ненавистной габсбургской монархии толпа горожан сбросила на землю 99 лет назад, 3 ноября 1918 г.

О ее восстановлении начали говорить сразу же после «бархатной» революции, однако за все эти годы пражане так и не поняли, стоило ли разрушать этот памятник, и нужно ли возвращать его на прежнее место. Недавно мэрия Праги рассматривала и отклонила петицию об установке копии колонны, которую поддержало более 3000 человек, противники набрали 1000 подписей.

Обсуждение вопроса членами магистрата напоминало футбольный матч с трибунами болельщиков, где на одной собрались те, кто за столб, а на другой – его противники.

«Если вы бросите взгляд на Староместскую площадь, то увидите там статую Гуса, увидите святого Николая. На фасаде Тынского храма вновь появилась чаша. Марианский столб дополнил бы эту композицию, и мы сказалибы себе: "Да, мы закончили этот конфликт и можем двигаться вперед"», – считает сторонник восстановления памятника Йозеф Клазар. Сторонники восстановления напоминают, что колонна – это память о защитниках Праги в годы Тридцатилетней войны и отправная точка развития чешской скульптуры эпохи барокко. Кроме того, восстановление католического памятника напротив монументу Яну Гусу можно воспринимать как символ примирения…

Пока сторонники аплодируют, на трибуне противников отрицательно качают головами – это символ рекатолизации страны, заставившей множество чехов навсегда покинуть родину. Гана Тунзарова, представительница Чехословацкой гуситской церкви, считает, что возвращение колонны послужит лишь усугублению конфликта: «Этот столб был воздвигнут как политико-религиозный символ власти одной-единственной «партии», как мы бы сейчас сказали, то есть Габсбургов, как символ поддержки одной-единственной церкви. Мы являемся сторонниками демократического и религиозного плюрализма и повторную установку столба воспринимаем как шаг отнюдь не в направлении достижения согласия». Член магистрата Лукаш Кауцкий озвучил вердикт – Прага не принимает в дар копию памятника, и это закрывает вопрос о его восстановлении. Однако «страсти по столбу» на этом вряд ли закончатся.

Старый Город – «отсель грозить мы будем шведу»

Марианская колонна из песчаника, увенчанная фигурой Девы Марии Иммакулаты, была воздвигнута на центральной площади Старого Города в 1652 г. Автором пластики стал Ян Иржи Бендла, мастер раннего чешского барокко. Постамент обрамляли ангелы, побеждающие дьявольские силы: войну, изображенную в виде льва, чуму в виде василиска, голод в виде дракона и ересь в виде змеи – в этом некоторые и сейчас видят намек на подавление католиками гуситов.

Памятник появился в связи драматическими событиями Тридцатилетней войны, когда в 1648 г., разграбив Пражский Град, шведские протестантские войска не смогли не перейти Влтаву и ворваться в Старый Город, который обороняли преимущественно жители-католики.

«Шведские войска пытались захватить Прагу, которую обороняли горожане и знаменитый Академический легион – студенты иезуитских школ и университета. Они защищали себя, свое имущество, свои семьи. Шведы захватили Малую Страну и другой берег Влтавы, то есть ключевой точкой был Карлов мост. Как это обычно бывало, защитники просили Деву Марию о помощи, обещая в случае победы возвести монумент в ее честь», – рассказывает историк Иржи Рак.

Спустя четыре года в память о чудесном избавлении была воздвигнута Марианская колонна и освящена в присутствии императора Фердинанда III.

Высота столба составляла 14 метров, а рост позолоченной Девы Марии достигал двух метров, так что это было внушительное сооружение, тень от которого в полдень показывала Пражский меридиан, служивший для определения точного времени по солнцу.

Памятник Яну Гусу появился за три года до уничтожения Марианской колонны, в 1915 г., в 500-летнюю годовщину его сожжения. Тогда чехи размышляли, куда же ставить монумент – ведь лучшее место уже занято Марианским столбом...

«Развернулся спор, может ли он там вообще находиться, не будут ли эти два памятника противоречить друг другу. Однако в результате памятник появился рядом, потому что ряд историков, включая Йозефа Пекаржа, напоминали, что Гус был горячим поклонником Девы Марии», – рассказывает Иржи Рак.

Друг Гашека, накинувший петлю

Идея повалить колонну на Староместской площади возникла у писателя-анархиста Франты Сауэра, приятеля Ярослава Гашека, проживавшего в рабочем районе Жижков. Ранним воскресным утром 3 ноября 1918 г. Сауэр пришел к начальнику пожарной службы, социалисту Йозефу Годану, которому передал приказ авторитетных политиков – Вацлава Клофача и Карела Крамаржа сбросить с постамента столб на Староместской площади. Предварительно анархист заручился поддержкой национально-социальной и социал-демократической партий. Только что была провозглашена независимость от Австро-Венгрии, и желание избавиться от символов многовекового владычества Габсбургов было очень сильно.

Время уничтожения колонны было приурочено к моменту возвращения с Белой горы людей, отмечавших там по инициативе чешских социалистов годовщину исторической битвы. В толпе твердили, что памятник был воздвигнут Габсбургами в честь своей победы над чехами в Белогорской битве.

В решающий час Франта Сауэр обвязал столб тросом, вокруг начали собираться люди, преимущественно жители, Жижкова, желавшие поучаствовать в процессе. Как и сегодня, тогда нашлись и противники – группа пражан пыталась помешать уничтожению монумента, в драку вмешалась и полиция, однако колесо истории уже нельзя было повернуть вспять – столб упал и развалился на части.

Этого показалось мало – толпа двинулась к Карлову мосту с намерением скинуть в воды реки украшающие его статуи. Этому помешали военные. На следующий день Национальный чехословацкий совет выпустил приказ, запрещающий уничтожение памятников архитектуры, так что столб на Староместской площади стал единственной жертвой падения империи. При этом президент Т. Г. Масарик заявил, что «испытал радость от того, что пражане уничтожили Марианскую колонну».