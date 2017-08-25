Тайны эротической богини палеолита

«Мы обнаружили фигурки женщин с пышными формами – так называемой Венеры плейстоценовой эпохи, которые использовали, вероятно, для эротического культа», – вспоминал археолог Карл Абсолон, проводивший в 1920–30 гг. раскопки в Южной Моравии.

30 000 лет назад живший на этой территории древний художник зачерпнул рукой комок глины, чтобы создать изображение этого символа плодородия, украсив голову скульптуры четырьмя птичьим перьями.

Так описывают ученые момент творения – рентгеновские снимки, сделанные с помощью новейшего электронного микроскопа, позволили узнать, из чего же сделана Вестоницкая Венера. Фигурку подвергают сильнейшему рентгеновскому излучению, которое, например, человеческое тело не в состоянии вынести. В прошлом году Венера провела в рентгеновском аппарате 15 часов. Причем в исследовательскую лабораторию ее перевозили с эскортом автоматчиков. Что ищут ученые в этом маленьком кусочке древней керамики?

«Мы не знали, была ли грудь Венеры изготовлена отдельно, а потом присоединена к телу, пока глина была еще мокрой. Однако, по-видимому, нет. Человек, действительно, взял горсть глины и придал ей законченную форму», – рассказывает в интервью «Радиожурналу» куратор Моравского музея Петр Неруда.

«Мы сделали очень детальные снимки, позволяющие изучить целый ряд аспектов. Мы видим, что скрывается внутри фигурки, трещины, полые места, примеси в ее составе. Мы также можем проследить, из каких слоев состоит «керамическое тесто», что позволяет узнать, из чего оно готовилось. Там присутствуют и другие детали – например, эти указанные четыре следа от уколов на темени, которые мы можем анализировать с помощью цифровых технологий», – объясняет ученый.

Местное происхождение Венеры и ранее не вызывало сомнений – она была вылеплена из материала, находившегося непосредственно в районе Дольних Вестониц. «То, о чем мы не раньше точно не знали, так это, меняли или нет древние люди, охотники на мамонтов состав глины, чтобы создать из нее скульптуру. На снимке видно фигурку насквозь, и очевидно, что там много различных примесей разного размера и состава. Эти элементы рассредоточены хаотично, без какой-либо системы. Я многократно просматривал эти снимки и с уверенностью могу сказать, что эти примеси попали туда совершенно случайно. Человек взял глину, которая находилась у него под рукой, когда он собирался создать эту фигурку».

О том, что Венера была ранее украшена птичьими перьями, догадывался еще Карл Абсолон. «Мы использовали возможности цифровых технологий, заполнив эти полости на виртуальной модели, и получил их оттиск. Оказалось, что все эти четыре следа от укола одинаковы, сделанные, по-видимому, одним и тем же инструментом. И мне это острие, которым уколы были сделаны, напоминают оконечность птичьего пера», – рассказывает Петр Неруда.

Исследование дамы эпохи палеолита продолжается – ученые накапливают все новые гигабайты информации, чтобы раскрыть тайны Вестоницкой Венеры.