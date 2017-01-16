16-01-2017 14:10 | Ольга Васинкевич

Самосожжение как протест против вторжения войск стран Варшавского договора на территорию родной Чехословакии. Этот поступок студента Яна Палаха навсегда останется символом мужества и сопротивления. Сегодня о нем напоминает изогнутый, врытый в брусчатку крест прямо перед историческим зданием Национального музея, у которого ежегодно 16 января собираются люди почтить память народного героя.

Имя Яна Палаха известно каждому чеху, поскольку вошло в историю как символ одиночного сопротивления подавлению свободы. Ян Палах родился в 1948 году в Праге. В 1966-м его не приняли на Философский факультет Карлова университета из-за «предпринимательского происхождения», несмотря на успешную сдачу вступительных экзаменов. Молодой человек стал студентом Высшей экономической школы. В 1968 году он повторил попытку, и на этот раз был принят на Философский факультет. В том же году Палах получил разрешение на поездку во Францию, которая произвела на него сильнейшее впечатление и внутренне изменила его. Осенью 68-го он принял участие в ряде акций протеста против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора. Однако, несмотря на все усилия, Ян Палах не наблюдал прогресса, и тогда, по всей вероятности, стал размышлять о более радикальных действиях. По его мысли, это должно было быть что-то, что пробудило бы общество из состояния смирения, которое все более овладевало массами.

В четверг 16 января 1969 года приблизительно в 13 часов 30 минут Ян Палах в верхней части Вацлавской площади полил себя горючим веществом и поджег. Охваченный языками пламени, он побежал от фонтана под зданием Национального музея по направлению к улице Вашингтона, где его попытался погасить своим пальто стрелочник Транспортного предприятия. С обширными ожогами Ян Палах был перевезен в ожоговое отделение Факультетской больницы на Королевских Виноградах, находившееся на улице Легерова. Там же с ним было на магнитофонную пленку записано короткое интервью, в котором Палах сообщал о мотивах своих действий. Главные среди них – протест против пассивности людей и призыв к отмене цензуры.

«16 января 1969 года Ян Палах своими действиями протестовал против наступающей коммунистической нормализации и против ограничения гражданских свобод. Главным его требованием, что отражено и в его письмах, которые он разослал перед своим актом, была отмена цензуры, а также то, чтобы общественность не погружалась в апатию и летаргию», - напомнил собравшимся на акции памяти, прошедшей в понедельник у исторического здания Национального музея, председатель инициативы Bezkomunistu.cz Петр Марек.

Мать Яна Палаха узнала о поступке своего сына из газеты, которую читал пассажир в поезде, а его старший брат Иржи – когда ему позвонили из больницы. Но тогда ему не сообщили, как конкретно его брат получил ожоги. Однако вскоре по радио он услышал, что 21-летний студент Философского факультета с инициалами Я. П. предпринял попытку самосожжения, и тогда он все понял.

Ян Палах скончался в воскресенье 19 января 1969 года в 15 часов 30 минут, спустя три дня после проведения своей акции.

В воскресенье 15 января 1989 года люди собрались на Вацлавской площади в годовщину поступка Палаха, чтобы почтить его память. Тогда сотрудники коммунистических сил вытеснили собравшихся с площади на боковые улицы. Изначально это не было запланировано, но в последующие дни на Вацлаваке стали снова и снова собираться люди. По словам Петра Марека, именно «Неделя Палаха» тогда положила начало демонтажу коммунистического режима.

В понедельник акция памяти проходит прямо на том месте, где поджег себя Ян Палах, и именно там, вплоть до самых его похорон 25 января, проходили студенческие демонстрации, в ходе которых студенты в знак протеста держали голодовку. В эти дни члены платформы Bezkomunistu.cz в память о поступке Яна Палаха держат «цепную голодовку». Эту акцию в память об отдельных жертвах коммунистического режима поддержал в течение четырех лет целый ряд выдающихся личностей. Один из участников проходящей голодовки – студент Ян Дойч:

«Я говорю не только за себя, но и от имени своих коллег и друзей, вместе с которыми мы держим голодовку. Мы считаем, что это подходящая форма напоминания не только о Яне Палахе и Яне Зайице, но и всех борцах за свободу и демократию. Благодаря тому, что мы проводим эту акцию и в наши дни, это говорит о том, что память о них и их наследие актуальны и по сей день».

Сегодня в честь Яна Палаха названы улицы и площади в Праге, Риме, Варне и Люксембурге, а также в десятках городов и городков по всей Чехии и в Европе. 9 января 2013 года чешское правительство выразило согласие с проектом закона, в соответствии с которым 16 января (день самопожертвования Палаха) стал знаменательным днем в Чешской Республике, названный «Днем памяти Яна Палаха».