Сюрпризы и разочарования парламентских выборов

Министр регионального развития Карла Шлехтова не является членом партии, но министром от ANO: «Результаты, которые, однако, еще не окончательные, я воспринимаю как серьезное обязательство. Я хотела бы поблагодарить всех граждан, которые пришли на выборы, пришли сделать свой выбор, потому что им не безразлична судьба страны, и я говорю им за это с большим удовольствием говорю: "спасибо"! Отрыв от остальных партий – это неожиданный результат, поскольку разрыв, действительно, большой. Сейчас всем очевидно, что договориться и составить коалицию после выборов будет непросто. Для меня это тоже является существенным. Предвыборная кампания завершилась, но нас ждет тяжелая работа – сформировать такой парламент и такое правительство, которое действительно будет действовать в интересах чешских граждан».

На второе место уже после подсчета половины голосов вышла партия ODS – гражданских демократов, завоевавшая к этому часу 11,28% голосов избирателей, что дает право на 25 мандатов.

Неожиданным для многих был успех Партии пиратов, традиционно опирающейся на молодежь. Сейчас она может рассчитывать на 22 кресла в нижней палате. «Я уверен, нам удалось привлечь голоса не только тех, кто в этом году голосует впервые, а тех, которые не ходили на выборы последние два раза, а, возможно, и последние 10-15 лет. А если это так, то результат может быть лучший, чем мы ожидали», – считает лидер партии Иван Бартош.

Более чем 10,68% получила на данный момент партия «Свобода и прямая демократия», что дает ей право на 22 мандата в парламенте. Свою кампанию партия строила на антимиграционной риторике. На предвыборном билборде фотография лидера партии Томио Окамуры сопровождалась лозунгом: «Деньги – приличным людям, а не паразитам».

«Противодействие наплыву мигрантов – эти наши идеи и наша программа встретили значительную поддержку у граждан Чешской Республики. Я хочу поблагодарить членов нашей партии и сочувствующих, сотням тысяч людей в ЧР, которые нас поддержали и оказали нам доверие. И мы сделаем максимум, чтобы оправдать это доверие, и будем в парламенте всеми силами реализовывать нашу предвыборную программу», – заявил на пресс-конференции по итогам выборов Томио Окамура.

Старейшая чешская партия христианских демократов (KDU-ČSL) пока с трудом преодолевает 5-процентный барьер и может рассчитывать всего на 15 мандатов. «Результатами я, в целом, разочарован. Посмотрим, каким будет окончательный итог – возможно, мы все же получим 6%», – комментирует результаты председатель Павел Белобрадек, который также заявил о готовности партии перейти в оппозицию.

7,78% на данный момент набрала компартия Чехии и Моравии и может рассчитывать также на 17 парламентских кресел. «Разумеется, мы хотели получить больше. Это – повод для очень серьезных размышлений. Люди хотят перемен, это совершенно ясно. Парадокс заключается в том, что на этих выборах происходила борьба по вопросам, которые мы первые выдвинули и годами занимались ими только мы. Теперь этими темами занялись другие политические субъекты, включая так называемых «меньше примелькавшихся». И по-видимому, им лучше удается их продвигать, что является для нас очень серьезным сигналом», – подчеркивает зампредседателя компартии Йозеф Скала.

Серьезно сдала свои позиции оппозиционная партия ТОР-09, которая долго в ходе подсчета голосов не могла добраться даже до заветных 5%. Сейчас с результатом 5,27%, она может рассчитывать всего на 7 кресел в нижней палате.

Обгонявшие ТОР «Старосты и независимые» в итоге опустились на последнее 9-е место из будущих парламентских партий и с результатом 5,17% могут рассчитывать на 6 мандатов.