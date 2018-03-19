Святые и грешные граали «Фебиофеста»-2018

Выбрать «свое» кино в насыщенной программе фестиваля непросто. «Чешское радио» побеседовало с некоторыми кинопублицистами и попыталось упростить для себя эту задачу. Ондржей Павлик, помимо прочего, остановился на работе молодого российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота».

– Действие фильма разворачивается на Кавказе во второй половине 90-х гг. Картина нам рассказывает старую, известную всем историю о Ромео и Джульетте, происходящую, однако, в контексте различных религиозных и этнических групп. Это история о любви между евреями и мусульманами. Еще с момента показа ленты в Каннах о ней говорят как о неоднозначном произведении. Об этом свидетельствует и то, что некоторые зрители, не досмотрев фильм, покидали зал. Вместе с тем, это фильм, который стал лауреатом самых разных наград. Одна из причин, почему картина может восприниматься неоднозначно – довольно реалистичное изображение жестокого антисемитского насилия. Поскольку об этом фильме я наслышан еще со времен Каннского кинофестиваля, я его сразу же для себя отметил в программе «Фебиофеста».

Тематический диапазон столь яркого мероприятия поистине широкий: семья, память, прошлое, судьба израильских солдат, портрет ученого, постмодернистский романс… Шарка Гмитеркова тоже поделилась своими предпочтениями.

– Я для себя выбрала фильм «Неповиновение» режиссера Себастьяна Лелио (секция Queer Now). Его работа «Фантастическая женщина» получила в этом году «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Данная же лента является его англоязычным дебютом. Действие фильма отсылает нас в среду ортодоксальной еврейской общины в Лондоне. Нам показан любовный треугольник, на вершине которого стоит Довид, муж одной из героинь. Женщин друг с другом связывают старые романтические отношения, которые возобновляются после того, как Ронид, одна из персонажей фильма, вернувшаяся в Лондон на похороны своего отца, приходит в гости к семейной паре. Себастьян Лелио известен своим инновационным подходом к т. н. квир-темам. В этом отношении его фильмы действительно универсальны. «Неповиновение» может быть воспринято как лесбийский фильм, однако в первую очередь – это история о личной свободе.

Своей программой «Фебиофест» подтверждает, что у хорошего кино возраста нет – они бесценны всегда. В 1971 году французский режиссер и сценарист Жак Риветт снял экспериментальный фильм «Out 1», ставший одним из самых длинных в истории кинематографа. Его для себя отметил Мартин Шраер.

– Я бы сказал, что это своеобразный кино-деликатес, Святой Грааль. Жак Риветт был одним из ведущих представителей французской «новой волны», славился тем, что снимал длинные фильмы. Как бы там ни было, все его четырехчасовые фильмы покажутся короткими по сравнению с «Out 1», продолжительность которого – почти 13 часов. Таким образом, это и некий вызов для зрителя. Интересна его дистрибьюторская судьба. Изначально он был снял как сериал для французского телевидения. Несмотря на то что сам процесс производства был довольно быстрым, много времени отнял монтаж, в результате чего телевидение отвернулось от фильма, и Риветту пришлось искать другие возможности для его показа. Полная версия тогда была продемонстрирована лишь раз, и на протяжении последующих лет отыскать ее было практически невозможно. Позже специально для кинотеатров была сделана сокращенная четырехчасовая версия «Out 1: Призрак». Увидеть на экране оригинальную версию – такую, какой она замышлялась – огромный подарок. Сюжет состоит из множества взаимосвязанных историй, режиссер отображает разочарование французских интеллектуалов после 1968 года. Структура фильма опирается на бальзаковские романы, представленная в нем атмосфера несколько параноидальная, здесь показаны неуверенность и неустанное ожидание того, что будет дальше, – заключает Шраер.

Юбилейный 25-й сезон «Фебиофеста» продлится до конца апреля. Его главная столичная резиденция – кинотеатр CineStar Anděl. Подробное расписание показов в отдельных городах вы сможете найти на сайте: www.febiofest.cz.