Бывший директор мемориала Лидице, увековечившего память жертв одноименного чешского поселка, уничтоженного нацистами в период Второй мировой войны, Милоуш Червенцл ранее отметил, что существование цыганского концлагеря – пятно не только на совести нацистов, действовавших на территории Протектората Богемии и Моравии, но и на чести некоторых чешских жандармов. «Пятно», как отмечают некоторые публицисты, в результате бездействия властей расширилось и превратилось в окружающий мир. Оно по сути является открытым обвинением государственной власти, которое несет ответственность за бессилие общества перед угрозой «манкуртизма», то есть за потерю связи со своей историей, с корнями. Однако решение наболевшего вопроса, как подтвердил министр культуры Даниэл Герман, наконец, приблизилось. Договор между государством и владельцем свинарника о выкупе свинофермы на месте бывшего концентрационного лагеря времен Второй мировой войны может быть заключен уже в начале сентября.

«Я не вижу на данный момент каких-либо серьезных препятствий, которые помешали бы заключению договора. Принципиальное значение имеет согласие о выкупе свинофермы государством, которое дали акционеры компании AGPI. Правительство в свою очередь также подготовило все необходимые документы и сможет принять решение по этому вопросу на рубеже августа-сентября. С учетом выше сказанного, препон для заключения договора купли-продажи свинарника нет», – подчеркнул глава ведомства.

– Согласно последним новостям, как и ранее появившимся в СМИ предположениям, свинарник продают по явно завышенной цене, за сотни миллионов крон. Это обстоятельство подвергли резкой критике активисты из числа цыган. Известно ли, сколько действительно AGPI запросила за свиноферму?

«Более конкретно о предложении компании, которая выступает в качестве нашего делового партнера, я на текущий момент не могу информировать во избежание нанесения ущерба интересам акционеров AGPI, с которыми мы вели переговоры ряд месяцев. После подписания договора купли-продажи все детали, тем не менее, будут обнародованы. Могу со своей стороны лишь довести до сведения, что речь в данном случае не идет о заоблачных суммах, о которых некоторые «гадают» впустую, не имея достаточной информации, причем «гадают» с удовольствием».

В компетенции Музея цыганской культуры

В Летах существует мемориальный участок, составной частью которого является макет бывшего лагеря, памятные липы, панель с подробной информацией о том, что происходило в здешних местах с 1940 по 1943 г. Что планируется на месте лагеря в Летах после сноса свинарника?

«После того как свиноферма исчезнет, здесь должен появиться памятник, напоминающий о существовании в Летах бывшего цыганского лагеря. Так же как об этом уже сегодня напоминают существующий неподалеку от лагеря памятный участок в местах бывшего захоронения жертв истребления нацистами. Все остальное, что касается памяти о Холокосте ромов во время Второй мировой войны, относится к компетенции Музея цыганской культуры в г. Брно, частично финансируемого Министерством культуры Чешской Республики. Думаю, что было бы логичным, чтобы о сохранении исторической памяти позаботился брненский музей в сотрудничестве с другими организациями, – например, с Комитетом по выплате компенсаций жертвам цыганского Холокоста, ведь многие сотрудники этого комитета являются родственниками или даже прямыми потомками узников этого лагеря, бывших или погибших в Летах»,

– заключает глава Министерства культуры Даниэл Герман в интервью «Чешскому радио».

Из нацистских концлагерей после войны вернулось менее 600 цыган. Согласно ранее опубликованным сведениям, нацисты истребили 90% чешских ромов. А как жили представители этого нацменьшинства до депортации в концлагеря? Данной теме посвящена выставка «Исчезнувший мир», которая откроется в Праге в августе.