Световой смог – ночь нуждается в защите

Министерство охраны окружающей среды Чешской Республики начинает борьбу с этим печальным следствием развития цивилизации. В сотрудничестве с другими ведомствами был принят проект, состоящий из 14 конкретных шагов. В настоящее время он находится в стадии обсуждения и в течение месяца ляжет на стол правительству.

Громкая музыка, крики, то есть любой шум, производимый позже 10 ч вечера, считается в Чехии проступком по нарушению покоя в ночное время суток. Сейчас планируется ввести норму, по которой это правило будет распространяться и на яркий раздражающий свет.

«Если сосед, который меня недолюбливает, направит мне в окно фонарь, то у меня появляется возможность защищаться, обратившись в местную администрацию по поводу нарушения ночного покоя», – объясняет глава отдела Министерства охраны окружающей среды Владислав Смрш.

Светозагрязнение – путь к галлюцинациям и паранойе

Над составлением документа по борьбе с световым загрязнением работают представители различных ведомств, в том числе и Министерства транспорта.

«Необходимо выяснить, как транспортная инфраструктура, например освещенные железнодорожные пути, дорожные перекрестки, создают световое загрязнение, и на основе этого предложить меры, которые позволят при строительстве новых железнодорожных узлов и автодорог, делать это правильно», – уточняет Владислав Смрш.

Проект по снижению светозагрязнения на территории Чехии должен быть принят до конца 2019 г. За ним, возможно, последуют и определенные изменения в законодательстве, ведь световой смог отрицательно влияет на здоровье людей. «Могут появиться проблемы с засыпанием, нарушение ритма сна. Тяжелые формы такой девиации могут привести к галлюцинациям, вызвать паранойю или другие психические проблемы», – предупреждает глава отдела гигиены Министерства здравоохранения Иво Веселы

Свет от польских помидоров не давал чехам спать

Яркий свет доставил много неприятностей жителям приграничных с Польшей районов Либерецкого края. Они жаловались на то, что польские теплицы площадью 10 гектаров, в которых круглогодично выращиваются помидоры, ночью сияли, как город со стотысячным населением.

«Это был настолько громкий и показательный случай, что министр охраны окружающей среды Рихард Брабец буквально в течение трех дней организовал свою поездку в Варшаву, к своему польскому коллеге. Тогда удалось договориться с польской фирмой, чтобы на ночь теплицы закрывали, не давая свету проникать наружу», – рассказывает астроном Павел Сухан.

Проблема светового загрязнения имеет и экономическую сторону – согласно подсчетам Министерства охраны окружающей среды, в год Чехия «нажигает» электричества из-за ненужного освещения на два миллиарда крон, или 78,5 миллионов евро. Часто местная администрация использует слишком сильное и при этом малоэффективное уличное освещение.

Чтобы снизить эти лишние затраты, Министерство промышленности планирует осенью 2018 г. принять программу по выделению дотаций для населенных пунктов на закупку энергосберегающих ламп, которые помогут сохранять окружающую среду и здоровье людей. «Новые "умные" лампы обладают массой дополнительных функций – они способны не только направлять свет вниз, но и обеспечивать правильную температуру, гасить освещение, если рядом нет движения, а также включаться и выключаться в режиме онлайн», – объясняет Владислав Смрш.

В настоящее время световой смог окутывает практически всю Европу – 99% территории континента, и с каждым годом ситуация только ухудшается. «Во всем мире объем светового загрязнения ежегодно увеличивается на 6%», – предупреждает астроном Павел Сухан.