Судьба бруталистского «Transgas» в руках министров

Группа зданий Transgas - бывшей «Центральной диспетчерской транзитного газопровода», «Всемирной профсоюзной федерации», «Федерального министерства топлива и энергетики Чехословакии», а также «Всеобщей медицинской страховой компании» расположена практически стена к стене с комплексом «Чешского Радио» на Виноградской улице.

«Transgas» был возведен в 1972-78 годах по проекту архитекторов Вацлава Аулицкого, Иржи Эисенреиха, Иво Лооса и Индржиха Малатека. В качестве главного конструктора комплекса в стиле брутализм, смонтированного с использованием стальных балок и труб, являющихся элементами фасадов, выступил Иржи Козак.

Споры о сносе ведутся с 2015 года.

На месте зданий «Transgas» их нынешний владелец фирма «HB Reavis» готовится по проекту архитектора Якуба Циглера построить 8-этажный административный центр с подземной парковкой. В момент приобретения комплекса «Transgas» никто об объявлении этих зданий памятником архитектуры даже не заикался. «Клуб за старую Прагу» проявил активность, собрав 2700 подписей под соответствующей петицией, только после объявления о сносе.

В результате, министр культуры Даниэль Герман отдал приказ пересмотреть дело.

«Теперь по поводу комплекса бывшего «Transgas» будет подан запрос в Генеральную дирекцию Национального управления по охране памятников архитектуры», - подчеркивает пресс-секретарь Минкульта Чехии Симона Циганкова.

Министр Даниэль Герман в прошлую субботу в интервью газете «Mladá fronta Dnes» заявил, что ему уже было рекомендовано пересмотреть позицию ведомства по этому вопросу, так как пражский «Transgas» в Праге является ярким примером архитектуры в стиле брутализм и заслуживает, чтобы эти здания были сохранены.

Однако стоит напомнить, что изначально Национальное управление по охране памятников архитектуры придерживалось иного мнения. Против предоставления охраны высказалась и министерская комиссия.

Владелец комплекса отстаивает снос.

Компания «HB Reavi»s, если «Transgas» придется оставить на месте, готова судиться и требовать возмещения всех потраченных на приобретение зданий средств. Уже была озвучена и компенсации – 580 миллионов крон (22,3 миллиона евро).

«HB Reavis» также предупредила Министерство культуры, что в настоящее время «Transgas» уже находится в плачевном состоянии и реставрация или реконструкция потребует весьма значительных инвестиций.

«Там мало что осталось. В первой половине 90-х здания подверглись комплексной перестройке и реконструкции, что оставило след и на фасаде», - обращает внимание директор филиала «HB Reavis» Петр Герман.

Нынешний министр культуры снос «Transgas» остановил и занимается пересмотром дела. А что будет после смены на посту главы ведомства? Чехия находится на пороге парламентских выборов.

После выборов все может вернуться на круги своя. Новый министр может вновь поддержать владельца и комплекс «Transgas» может исчезнуть.