Стресс и депрессия – темные спутники Рождества

В праздничные дни на поверхность выходят проблемы, которые в обычное время спрятаны глубоко в подсознании. Большой резонанс во многих странах мира, включая Чехию, вызвало недавнее заявление британского психолога Линды Блэр, которая в интервью Sky News предупредила – постоянное прослушивание рождественской музыки может наносить вред психическому здоровью человека. Однако это – лишь один из многих факторов «рождественского стресса».

О «темной стороне» зимних праздников «Радио Прага» беседует с психологом Яной, занимающейся поддержкой людей, страдающих нервными расстройствами.

– В декабре вы, разумеется, затрагиваете на своих психотерапевтических сеансах и то, как ваши пациенты проживают рождественские праздники и какие эмоции испытывают в эти дни.

– Люди приходят ко мне на терапию со своими психическими проблемами, которые в период Рождества, как правило, усугубляются, причем у всех. Могу сказать, что этот период представляет для них серьезный стресс, и их состояние ухудшается, вне зависимости от того, какой именно проблемой они страдают.

– Как вы это объясняете с научной точки зрения?

– Не думаю, что существует какое-то научное объяснение тому, что именно вызывает рождественскую депрессию, однако здесь свою роль играет множество факторов, в том числе, давление извне, когда проявляются отношения между людьми. На человека, у которого в этой сфере не в порядке, в рождественский период это оказывает тяжелое воздействие – он сравнивает свою жизнь с тем, что видит вокруг, и когда у окружающих людей отношения в дни Рождества выглядят более гармонично, его собственное неблагополучие отчетливее выступает на поверхность. Люди оценивают, насколько устойчиво их семейное положение, супружество, отношения с детьми, друзьями, ситуация на работе. Большинство людей, у которых здесь все хорошо, ощущают себя в гармонии, которую демонстрируют и окружающим, по крайней мере, внешне.

– Однако даже люди со вполне благополучной семейной жизнью часто жалуются перед Рождеством на сильный стресс и истощение сил...

– Да, и люди с благополучными семьями и личной жизнью тоже попадают в стрессовую ситуацию, поскольку, во-первых, в конце года на работе к ним предъявлются повышенные требования – они должны все завершить в положенный срок. Во-вторых, даже если они и хотят посвящать праздники своей духовной жизни, а не бегать в поисках подарков (а сейчас люди уже пытаются себя так вести), то все равно попадают под давление окружающей их действительности: в магазинах становится больше людей, от каждого ожидается выполнение неких социальных обязательств. Кроме того, дети требуют конкретные подарки, и родители, у которых из-за загруженности на работе не хватает на это времени, испытывают сильный стресс.

– То есть в Чехии ребенок всегда получает все, что ни пожелает?

– Родители стремятся как можно дольше сохранить у ребенка веру в то, что подарки им приносит Ежишек – Младенец Иисус, волшебный персонаж, который создает у ребенка ощущение прекрасной сказки. Дети пишут Иисусу письма, и он должен исполнять их желания, а если эти желания не исполняются, ребенок может подумать, что Ежишека не существует.

– Можно все же предположить, что с определенного возраста и чешский ребенок начинает понимать, что подарки ему приносит отнюдь не Ежишек, и просто рассчитывает обнаружить под елкой новый iPhone или компьютерную приставку…

– По моим наблюдениям, перелом происходит примерно в возрасте от шести до восьми лет. Тогда дети уже начинают понимать, что подарки они получают от родителей, после чего давление оказывают уже на них. Однако первоклассники, второклассники, действительно, верят в Младенца Иисуса, и родители стремятся поддерживать в них эту иллюзию.

– Мы говорили о рождественском стрессе, и все же Рождество остается для многих любимым праздником, принося не только негативные, но и позитивные эмоции. Мы можем завершить наш разговор на какой-то оптимистичной ноте? Какой, например, по вашему мнению, была в этом году рождественская Прага?

– В этот раз меня очень обрадовало то, с каким вкусом была украшена Староместская площадь, – гораздо лучше, чем, например, в том же Дрездене. Думаю, сотрудники пражской мэрии продали Дрездену уродливые деревянные ярмарочные киоски, поскольку в Праге появились прекрасные палатки, обтянутые полотном, которые были со вкусом оформлены и удачно расставлены на Староместской площади, так что людям не приходилось толкаться. Кроме того, когда зажигалась рождественская елка, звучала прекрасная песня из «Крконошских сказок» – это самый любимый чешский фильм-сказка. Так что исчезло это клеймо дурного вкуса – когда под музыку зажигают лампочки.

– Действительно, хорошая музыка способна поднять настроение даже тем, кто страдает от рождественской депрессии…