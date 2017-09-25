Стекольные секреты со всего света

Выставку без преувеличения можно назвать молодежной, поскольку главное слово здесь принадлежит студентам. Stanislav Libenský Award. Именно так называется престижная международная премия, которая ежегодно вручается молодым скульпторам, работающим со стеклом.

Выставка, демонстрирующая, насколько разнообразным и неповторимым может быть стекло, проводится в чешской столице с 2009 года, а работы начинающих мастеров как нельзя лучше отражают современные тенденции и направления в этом особом искусствt, одновременно подчеркивая индивидуальность и стилистические особенности каждого автора.

Первое слово на вернисаже принадлежало Милану Главешу, главному куратору и заведующему коллекцией стекольных, керамических и фарфоровых изделий Музея декоративно-прикладного искусства в Праге.

– Наша выставка уникальна тем, что здесь представлены исключительно выпускные работы студентов, выбравших в качестве своего основного материала стекло. Особенно приятно, что домом для такого «пестрого» мероприятия стал именно DOX – один из самых престижных центров современного искусства. Необходимо сказать, что каждый год на объявлении победителей «Премии Станислава Либенского» присутствуют люди, приехавшие к нам из самых разных стран. Прежде всего, это участники конкурса. В текущем году из нескольких десятков человек специальное жюри выбрало около тридцати мастеров из девяти государств, – поделился с присутствующими Милан Главеш.

Выставка и конкурс были названы в честь Станислава Либенского, который, наряду с Ярославой Брыхтовой, считается чешской легендой стекольного искусства. Эти два мастера сумели усовершенствовать технику плавления стекла, придав ему иной профиль и частичку себя. Многие полагают, что Либенский и Брыхтова в этом смысле опередили время – сейчас их работы хранятся в музеях и галереях по всему миру. Станислав Либенский вошел в историю чешского стекольного искусства и как выдающийся педагог, передававший молодому поколению тайны своего мастерства.

О том, что Либенского знают далеко за пределами Чехии, рассказал Йерун Маэс, арт-директор и один из основателей центра стекла GazenHuis в бельгийском городе Ломмель:

– Когда двадцать лет назад я начал изучать стекольное искусство, самым любимым художником для меня стал как раз Станислав Либенский. Именно поэтому для меня – огромная честь присутствовать здесь сегодня. Также хотелось бы поблагодарить организаторов выставки, благодаря которым презентация отдельных объектов обрела новую жизнь. Экспозиция сделана очень удачно, и все смотрится просто потрясающе!

Инициатором учреждения премии выступила Пражская галерея чешского стекла, которая надеется, что благодаря конкурсу у молодого поколения возрастет интерес к стеклу и к творческому использованию этого материала, а престижная премия поможет открыть им двери в «бизнес-искусство».

Заглянуть в толщу стекла и увидеть разнообразие его форм через призму взгляда мастеров разных стран можно будет в центре DOX, разместившимся в перестроенном здании фабрики, в пражском районе Голешовице, до 20 ноября 2017 года.