Старый новый премьер принес присягу

Лорета Вашкова
06-06-2018
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Президент ЧР Mилош Земан в среду, 6 июня, повторно назначил председателя движения ANO Андрея Бабиша, ставшего победителем парламентских выборов, премьер-министром. Присягу Бабиш принес в Пражском Граде в 14:00. В скором времени после своего назначения премьер-министр должен ознакомить главу государства с предложением касательно состава нового правительства.

Андрей Бабиш и Mилош Земан, фото: ЧТК / Шиманек ВитАндрей Бабиш и Mилош Земан, фото: ЧТК / Шиманек Вит В настоящее время Андрей Бабиш ожидает подведения итогов внутрипартийного референдума социальных демократов (ČSSD), в котором решается вопрос возможного участия этой партии в коалиционном правительстве. По мнению Бабиша, голосование о вотуме доверия новому правительству могло бы состояться до 11 июля.

М. Земан назначил А. Бабиша главой кабмина уже полгода назад, 6 декабря, однако парламент отказал сформированному правительству в вотуме доверия. Несмотря на это, президент пообещал предоставить Бабишу еще одну попытку создания правительства, поручив ушедшему в отставку кабмину ЧР работать до формирования нового.

Лорета Вашкова
06-06-2018
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