Старый новый премьер принес присягу

В настоящее время Андрей Бабиш ожидает подведения итогов внутрипартийного референдума социальных демократов (ČSSD), в котором решается вопрос возможного участия этой партии в коалиционном правительстве. По мнению Бабиша, голосование о вотуме доверия новому правительству могло бы состояться до 11 июля.

М. Земан назначил А. Бабиша главой кабмина уже полгода назад, 6 декабря, однако парламент отказал сформированному правительству в вотуме доверия. Несмотря на это, президент пообещал предоставить Бабишу еще одну попытку создания правительства, поручив ушедшему в отставку кабмину ЧР работать до формирования нового.