Стартует Национальный сбор продуктов

Пункты приема продуктов питания с длительным сроком хранения открываются в субботу 11 ноября в большинстве супермаркетов страны. В здание «Чешского Радио» их можно занести уже в пятницу. Под тяжестью двух битком набитых пакетов сгибается и пани Алжбета.

«Помогать другим вполне нормально и естественно. Лишь немногие, к сожалению, могут себе всегда все позволить. Пока у меня есть возможность, я рада помочь хотя бы таким образом», - не слишком охотно отвечает застенчивая женщина.

В прошлом году чехи подарили своим согражданам 789 тысяч порций еды и почти пять тонн предметов личной гигиены, говорит от имени организатора акции, компании «Бизнес для общества», Милан Кржиш.

«Мы считаем в порциях, а не в тоннах, так как хотим, чтобы наши спонсоры задумывались над качеством подаренных продуктов, над их составом и энергетической ценностью, и заострили свое внимание скорее на мясных или рыбных консервах», - объясняет в интервью «Чешскому Радио» один из организаторов сбора продуктов.

«Многие пенсионеры вынуждены целый месяц питаться хлебом и вареной колбасой, то есть едой, лишенной всякой питательной ценности, отчего находятся на грани истощения», делится опытом Милан Кржиш, добавляя при этом, что более пестрый рацион помогает улучшить, главным образом, их психическое состояние.

«Нам важно и то, чтобы пожертвованное продовольствие досталось «своим», то есть людям из того же региона. Чтобы спонсоры помогали тем, кого ежедневно встречают на улицах, зачастую не подозревая о том, что этим людям нужна помощь». Собранные в ходе акции продукты перераспределяются посредством продовольственного банка и благотворительных организаций в тот же день.

Сбор проходит ежегодно и длится один день.