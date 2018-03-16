«Старики в Сети»

Специалиста по онлайн безопасности Мартина Кожишека результаты исследования не сильно удивляют.

«Мы провели сравнительный анализ поведения в Сети тех, кто вырастал уже в эпоху Интернета, и людей, которые познакомились с ним, будучи взрослыми, благодаря своим детям, или просто по случайности. Как выяснилось, разница в подходе к информации, полученной в Сети, у этих двух групп – колоссальная. Люди около 35 лет распространяют спэм и заведомо неправдивую информацию в минимальной степени, чаще всего посредством социальных сетей, в то время как люди пенсионного возраста делают это активно, по емейлу, зачастую отправляя такие сообщения на все контакты, перечисленные в адресной книге», - сообщил Чешскому Радио по результатам исследования Мартин Кожишек.

По словам IT- специалиста, именно пенсионеры, наряду с детьми, находятся под угрозой в Сети чаще всего. Мартин Кожишек связывает это с двумя факторами – недостаточной ориентацией в Интернет-пространстве, а также с тем, что сегодняшние пенсионеры вырастали в пору, когда напечатанное в газетах и в СМИ считалось «правдой», поэтому они не умеют работать с полученными данными, не привыкли искать альтернативные источники информации.

«Пожилые люди пересылают заведомо лживые сообщения и мистификации – так называемые hoax –так как они сами их получили от кого-то из своих хороших знакомых или друзей, от людей, которых знают много лет. Здесь используется момент доверия, они полагают, что найденная их знакомыми информация должна быть правдива», - объясняет психологическую подоплеку проблемы IT-специалист.

«Хоаксы, или мистификации, чаще всего появляются в предвыборный период, а так как у нас выборы проходят практически постоянно, будь то национальные - в Парламент, в Сенат - или же европейские, то это - нескончаемый поток. У этих заведомо лживых сообщений чаще всего политический контент, или это бывают конкретные тематические кампании – например, недавно такой скандальной темой стала стоимость сливочного масла в Чешской Республике. Сразу начали распространяться сообщения о том, кто в этом виноват, если это Джордж Сорос, или кто-то другой».

По словам специалиста, пенсионеры представляют довольно сильную группу пользователей Интернета, часто делают в Сети покупки. Именно поэтому необходимо тщательно следить за попытками манипулировать ими, заключает Мартин Кожишек из компании seznam.cz.