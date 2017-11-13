Средневековая тайна Костницы в Кутне-Горе

«Насколько мне известно, никому в Европе еще не посчастливилось обнаружить сразу 30 общих могил, в которых погребено такое количество жертв голодомора или эпидемии чумы», - комментирует Ян Фролих из Археологического института Академии наук Чешской Республики. Более подробных данных у исследователей еще нет, так как работа только-только начинается.

В каждой могиле, а речь идет о ямах два на два метра и глубиной три метра, одновременно было похоронено до 70 тел. Захоронения скромные, поэтому кроме человеческих останков в них удалось обнаружить лишь мелкие предметы.

— «Чаще всего речь идет о пряжках мужских ремней. Самую большую ценность для ученых представляют монеты. В тридцати могилах, где покоились тела полутора тысяч человек, мы нашли их только 15 штук. Однако некоторые из монет относятся к последним партиям, отчеканенным в период правления Яна Люксембурга в 1346 году. Как вы понимаете, это очень хорошо соотносится с датировкой могил, предназначавшихся для погребения жертв чумных эпидемий периода 1348-1350 годов». То, что хорошо известен период возникновения исследуемых ныне могил (период с 1318 по 1348 годы), является для ученых весьма важным подспорьем.

«Исследовав останки, мы можем получить достаточно точные статистические данные о структуре населения - сколько было мужчин и женщин, от каких болезней они страдали, каково было их общее физическое состояние. Можно также определить и состав пищи. Я думаю, что мы получим весьма подробную картину жизни одного из достаточно важных городов Центральной Чехии», - считает археолог Ян Фролих.

Сейчас ученые завершили работы непосредственно на месте раскопок. Теперь начинается период кропотливого лабораторного анализа, который, предположительно, продлится несколько месяцев.

Археолог Ян Фролих надеется, что ученых ждут интересные, неожиданные открытия.