Спорт и гендерное равноправие – денежный вопрос

Антон Каймаков
11-12-2017
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Законодатели определили главные параметры государственного бюджета Чехии на 2018 год. Теперь же им предстоит определить размеры финансовых потоков, питающих отдельные статьи. Заинтересованным депутатским группам и отдельным народным избранникам ныне предстоит доказывать, что именно ими выбранные приоритеты заслуживают более ощутимой бюджетной поддержки, чем какие-либо другие. Именно на этом фоне и разгорелся спор между сторонниками спорта и активистами, отстаивающими равноправие.

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Иллюстративное фото, фото: Онджей ТомшуИллюстративное фото, фото: Онджей Томшу Якуб Янда, депутат гражданских демократов предлагает за счет ограничения финансирования НКО, борющихся за гендерное равноправие, на 7 миллионов крон (273,5 тысячи евро) расширить спортивные дотации.

«Еще до выборов я заявлял, что намерен бороться за чешский спорт. Это мое первое конкретное предложение в данной области. Лично я не считаю проблематику равных возможностей мужчин и женщин чем-то принципиальным и достойным выделения отдельной бюджетной статьи», - заявил в эфире Чешского радио представитель политического субъекта, называющего себя либерально-демократической партией, продолжающей традиции европейской христианской цивилизации, почитающей гуманитарное и демократическое наследие Первой чехословацкой республики и опыт западных демократий.

Директор организации «Gender Studies» Гелена Скалова считает озвученное предложение ошибочным:

Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0Иллюстративное фото, фото: Pixabay CC0 «7 000 000 крон – это дотации, выделенные в рамках реализации правительственной стратегии по поддержке равноправия между мужчинами и женщинами. Стратегия затрагивает все сферы жизни чешского общества. Это и помощь жертвам насилия, помощь детям, а также, например, поддержка матерей и отцов одиночек. Непосредственно «Gender Studies» предоставляет бесплатную юридическую помощь жертвам дискриминации на рынке труда. Это поддержка людей, которые по причине своей половой принадлежности не могут найти работу, могут ее потерять или же являются объектами нападок со стороны окружения».

Гелена Скалова подчеркивает, что обсуждаемые проекты по своей изначальной сути являются недоходными. Без государственной поддержки в данном случае вовсе не обойтись. Однако необходимо помнить, что государственные гранты рассчитаны так, что дотируемая организация, как минимум 30% необходимых средств должна найти самостоятельно.

Депутат Якуб Янда со своей стороны обращает внимание на то, что неправительственные организации, занимающиеся проблемой гендерного равноправия, все равно получают от государства минимум, а основное финансирование идет, например, из Норвежских фондов или же фондов Евросоюза.

Якуб Янда недоумевает, например, что конкретно «Gender Studies» с 2013 года не публикует в открытом реестре своих ежегодных отчетов. И почему, вопрошает законодатель от гражданских демократов, в организации, занимающейся проблемой равноправия, работает так мало мужчин?

Гелена Скалова, фото: ЧТГелена Скалова, фото: ЧТ По словам Гелены Скаловой, с выполнением законных требований у «Gender Studies» все в порядке. Ответственные органы периодически осуществляют проверки и замечаний не высказывают.

«В нашей организации действительно работает всего только один мужчина - это, однако, 10% от общего количества штатных единиц. Женщин больше, так как неравноправие в большей степени касается именно женщин. Почему мужчины не идут к нам работать? Возможно, это так и не выглядит, но наша работа далеко не мед, она плохо оплачивается и не является гарантированной. А по поводу финансирования стоит сказать, что все неправительственные организации получают средства сразу из нескольких источников. Если подсчитать, то от государства каждая из НКО, занимающихся проблематикой гендерного равноправия, получает от государства в год лишь 500 тысяч крон (19,5 тысяч евро). Это лишь малая толика, которую мы получаем из бюджета».

Антон Каймаков
11-12-2017
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