Современный мир на документальном киноэкране

Их создатели привлекают внимание не только к проблемам жителей самой Чехии – они озабочены трудностями, с которыми сталкиваются люди в России, Словакии, других странах.

«Когда придет война»

В секции «Чешский конкурс» (Česká soutěž) состоятся шесть премьер – мировых и чешских – документальных кинокартин, отмеченных наградами отечественных смотров и международных фестивалей в Амстердаме и Берлине. Чешско-хорватский фильм реж. Яна Геберта «Когда придет война» (When the War Comes), вызвавший большой интерес у посетителей Берлинале, рассказывает о росте националистических настроений в Словакии.

На первый взгляд, 18-летний Петер Шврчек – типичный молодой европеец – живет пока с родителями, дружит с девушкой, поступил в вуз. Однако, судя по его вовлеченности, настоящая его жизнь связана с возглавляемой и основанной им полувоенной организацией Slovenskí Branci («Словацкие призывники»), в которой числится около двухсот молодых парней. Они «рекрутировались» из самых разных уголков Словакии. Члены отряда народной самообороны в ходе учений в горах вполне добровольно подчиняются настолько жестким правилам, что это напоминает игру в диктатуру. Лидер полувоенизированной организации верит, что у отряда есть перспективы, а в будущем Петeр готов распрощаться с военной униформой и стать видным политиком.

Приключения шведа в России

Зрители увидят режиссерский дебют Петра Горкого «Швед на "жигулях"» (чешское название Švéd v žigulíku, англ. The Russian Job) о Бу Инге Андерссоне, экс-майоре шведской армии, первом иностранце в кресле гендиректора такого автогиганта как «АвтоВАЗ». Заводчане переиначили имя топ-менеджера на русский манер – Борис Иванович.

Фильм «Все не так, как раньше» (Nothing Like Before), поможет увидеть и почувствовать, что происходит с будущими выпускниками средней школы в чешском приграничье – ребятам предстоит повзрослеть гораздо раньше, чем они надеялись и были бы к этому готовы.

Виртуальный миграционный кризис Чехии

Одним из ожидаемых показов в этой секции станет мировая премьера фильма «Отвергнутые Богом» (God Forsaken) реж. Саши Длоугого. Это попытка показать атмосферу, накалившуюся в Чехии в связи с ожиданием массового наплыва беженцев, и подход чиновников к решению типичных проблем, связанных с переселением. Фильм – своего рода «круглый стол», за которым собираются представители организаций, помогающие интеграции иностранцев. Они размышляют о том, куда испарился дух солидарности чешского общества, который существовал у народа еще в начале 1990-х прошлого века – чехи смогли тогда протянуть руку помощи тысячам боснийцев, бегущим из Югославии.

«Это фильм об отношении чехов к вынужденным переселенцам, которого нам давно не хватало. Я думаю, что посмотрев эту работу, можно достаточно хорошо представить себе весь контекст чешской «миграционно-виртуальной реальности», так как те страсти, которые накалялись на фоне разговоров о массовом наплыве беженцев, оказались неоправданными – ведь Чехия приняло совершенно незначительное число мигрантов. Это также взгляд на то, как в действительности живется среди чехов эмигрантам, не прибывшим с миграционным потоком из Сирии, и как воспринимают чехи представителей разных народов из числа переселенцев»,

– рассказал Русской службе Радио Прага программный директор фестиваля Ондржей Моравец.

Герои фильма – грузин Зураб, четыре года не обнявший родного сына и еще ни разу – внучку. Не менее 10 лет он ждет в Праге решения вопроса о признании за ним статуса беженца, и общается со своими близкими только через Skype. Россиянин Владимир, которого на родине преследовали за то, что он публично извинился за вторжение советских войск в Чехословакию, получил в Чехии вместе со своей семьей политическое убежище. Сириец Хади, не чувствуя себя желанным гостем в ЧР, уже не стремится к получению подобных документов. Шестерых героев фильма объединяет одно – потребность начать новую жизнь.

«Россиянин Владимир получил убежище очень быстро, в отличие от других беженцев – например, людей из Грузии, которые ждут решения своего вопроса по десять лет и не могут понять, в чем причина таких проволочек. Протагонисты этой ленты ищут ответа также на этот вопрос – почему действия и решения чиновников, связанные с рассмотрением в Чехии ходатайства о получении статуса беженца, далеко не всегда прозрачны».

Любовь без секса – право на понимание

Новый фильм Эвы Ламмеловой AsexuaLOVE («Асексуалы») посвящен людям, не испытывающим сексуального влечения. Это – одна из первых чешских киноработ, посвященных жизни этой категории людей. Асексуальность не следует путать с физической неспособностью к половому акту и/или продолжению рода, напоминают авторы ленты. У протагонистов кинокартины Яна и Ондржея есть свой круг друзей и хорошая работа. Посредством своего каминг-аута – добровольного раскрытия своей сексуальной ориентации, они хотят помочь другим асексуалам принять себя.

Своеобразным парадоксом некоторые считают то, что для чешских асексуалов важно участие в таком мероприятии как Prague Pride, отмечает Одржей Моравец.

Пражская часть фестиваля, который позже охватит 36 городов Чехии, завершится 14 марта.

«Prague Pride – это одно из немногих ярких мероприятий, где подчеркивается существование сексуальных меньшинств. Несмотря на то что асексуальность связывают не столько с определенной сексуальной ориентацией, сколько с каким-то типом самоидентификации, фестиваль Prague Pride становится одной из немногих платформ, где они вообще могут говорить о своей идентичности. И совсем небольшая группа чешских асексуалов таким образом стремится обратить внимание на предрассудки и недопонимание по отношению к себе, просвещая общество».