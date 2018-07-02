Сокольское движение – полтора века в ногу с народом

Движению «Сокол» уже исполнилось 156 лет, и в его истории были как годы необычайного расцвета и популярности в период Первой Чехословацкой Республики, так и гонений во времена нацистской оккупации и годы социализма. Вновь «Сокол» воспрянул духом после «бархатной» революции 1989 года.

Физкультурное общество «Сокол», у истоков которого стояли профессор Мирослава Тырш и предприниматель Индржих Фюгнер, было основано в 1862 году. Организация быстро развивалась, и в её рамках возникали многочисленные объединения, причем не только в городах, но и в деревнях.

Автором первого флага «Сокола» стал известный чешский художник Йозеф Манес, а писательница Каролина Светлая приняла на себя роль «крестной матери» стяга.

Братья и сестры «ордена Сокола»

Стать членом «Сокола» значило не только развивать свои спортивные способности, но и соблюдать принципы равности, братства, дисциплины, стойкости, разделять идеи патриотизма, честности, справедливости. Члены организации называют себя братьями и обращаются, вне зависимости от возраста, только на «ты», приветствуя друг друга знаменитым сокольским Nazdar.

Среди «соклов» были и знаменитые политики, включая президентов Томаша Гарика Масарика и Эдуарда Бенеша.

В период наибольшего расцвета, то есть во времена Первой Чехословацкой Республики, в молодой стране трудно было отыскать семью, в которой не было ни одного «сокола». Очень часто в организации числились, а главное, активно принимали участие в тренировках, все члены семейств.

Кульминационным событием в жизни членов общества традиционно являются слеты, на которых братья, собираясь каждые шесть лет, демонстрируют свои спортивные достижения.

Первый Всесокольский в 1882 году

В архиве Чешского Радио сохранились воспоминания Филипа Гауптмана, соратника отца-основателя «Сокола» Мирослава Тырша и участника этого исторического события.

«Первый слет проходил на Стрелецком острове. Это было первое крупное мероприятие, организованное «Соколом». До того момента все гимнастические показы устраивались только в нашем спортзале и лишь несколько раз мы выступали в других местах. Решение о проведении слета было принято в 1881 году, и сразу же началась подготовка.

Доктор Мирослав Тырш взял на себя обязанность подготовить комплекс упражнений, которые члены общества выполняли все вместе. Второй и важнейшей задачей было найти место проведения слета. Это оказалось трудным вопросом, так как все большие площадки были заняты. За дело взялась специальная комиссия, которая посещала разные места в окрестностях Праги, где встреча членов «Сокола» могла состояться.

Помогли стрелки, которые выразили готовность предоставить нам свой Стрелецкий остров. Это было очень хорошо, так как решилось множество проблем. Это была отдельная, обособленная территория, кроме того в распоряжении организаторов оказался и большой зал, где 720 участников слета могли бы упражняться даже во время дождя. Сегодня количество участников может показаться небольшим, но на то время это было много. Упражнения мы выполняли тогда еще без музыки, просто на счет. Перед нами стоял Мирослав Тырш и, считая вслух, задавал ритм».

Интервью с Филипом Гауптманом было записано в 1948 году, когда ему исполнилось 89 лет, а стаж в «Соколе» исчислялся уже 72 годами. Это отличительная черта «соколов». Регулярные занятия физкультурой им позволяют оставаться активными, жизнерадостными и молодыми душой до весьма почтенного возраста.

Сокол – спорт и вечная молодость

Сегодняшние слеты «Сокола» являются прямым доказательством сказанного. Среди участников выступлений можно увидеть большое количество весьма пожилых пар, которые ничем не уступают свои молодым «братьям» и «сестрам».

Сегодня спортивная часть деятельности «Сокола» разделена на две части. Первая – это профессиональные или полупрофессиональные спортсмены, защищающие честь страны во время различного рода соревнований.

Второй отдел – всестороннее физическое развитие. Здесь не ставится задача воспитания будущих чемпионов мира или Европы, а предоставляется возможность просто упражняться и совершенствоваться всем желающим.

Но не менее важная роль в «Соколе» отведена и Образовательному отделению, которое занимается культурно-философским аспектом движения. Это и распространение идей движения «Сокол», и забота о его символике, сохранении традиций, проведение различных культурных, спортивных, общественных мероприятий

Сокольское движение – кузнеца патриотов

Сильна в рядах «Сокола» была и любовь к своей родине. Именно поэтому во время Первой мировой войны «соколы» активно принимали участие в создании чехословацких легионерских отрядов, а во время Второй мировой войны были в рядах антифашистского сопротивления.

Одновременно, еще со времен Мирослава Тырша, основателя физкультурного движения, существует правило внутренней аполитичности и плюрализма вероисповеданий.

Однако абсолютно аполитичной организацией «Сокол» никогда не был, но самостоятельно политических идей не формировал и запрещал внутреннюю политизированность, чтобы исключить распри. При этом своих членов, вступающих в общественную жизнь и на политическую сцену, «Сокол» всегда поддерживал.