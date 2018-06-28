Соцработники. Помочь ближним и не пропасть самим

Программы по оказанию помощи вне стен специализированных центров реализуют около 600 организаций. Их работа дотируется госбюджетом через краевые администрации. В настоящее время в Чехии насчитывается порядка 2000 стритворкеров, половина из них работает с трудными детьми.

«Часто это люди с высшим образованием (50%), однако при приеме на работу на места социальных работников им предлагается зарплата на уровне 17,5 тысяч крон (683,6 евро), которая позже может подняться 20 тысяч крон (781 евро). Это не соответствует уровню полученного диплома. Сотрудники системы оказания профилактической помощи уходят в тот момент, когда основывают семьи и планируют обзаводиться собственным жильем», – комментирует Мартина Зикмундова, директор Чешской ассоциации стритворкеров.

Проблемой Мартина Зикмундова считает систему финансирования программ стритворкеров. Право на получение госдотаций приходится отстаивать ежегодно, что негативно отражается на стабильности. Финансирование, считает она, должно иметь долгосрочный характер. Сдвиг ожидается в связи с законодательной поправкой, разрабатываемой Министерством труда и социальных дел.

Говорит Мартини Бачковский из пресс-отделения ведомства: «Поправкой предусмотрен перевод финансирования социальной помощи в категорию обязательных расходных статей. Если это произойдет, то можно будет говорить о принципиальной стабилизации сектора и усилении стабильности кадрового состава системы социальных услуг».

Поправка должна быть представлена на суд кабинета министров до конца года.

Летние каникулы для стритворкеров, работающих с детьми и молодежью, особый период. В это время исчезает дисциплинирующий фактор обязательного посещения занятий.

«В течение школьного года дети в выходные находятся под опекой родителей, а когда они на работе, школяры сидят за партами. На каникулах все меняется. Если дети чем-то не заняты, то они скучают, что может быть сопряжено с проблемами», – говорит руководитель Мобильного подросткового центра «Озорник» Томаш Резек.

В его клуб, а на самом деле это оранжевый автобус, который простоит на пражской площади Иржи из Подебрад все лето, подростки могут зайти, чтобы пообщаться между собой, поиграть в настольные игры или же посоветоваться.

Томаш Резек: «С нами можно говорить о чем угодно. В том числе мы с ними обсуждаем то, как быть дальше, планы в жизни, куда пойти учиться после 9 класса. Говорим и об их первом опыте строить с кем-то отношения».